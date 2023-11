Rodada do Municipal de Futsal tem duas goleadas e duas vitórias apertadas

OSÓRIO – O feriado da Proclamação da República foi marcado pela segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal. Em uma quarta-feira (15) chuvosa, quatro jogos movimentaram a quadra do Ginásio A da Vila Olímpica.

No Feminino, Villa Oz e Flamengo se enfrentaram em partida válida pelo grupo B. E o atual vice-campeão Flamengo (Xangri-lá) não tomou conhecimento das donas da casa. Logo no início da partida, Gabriele cobrou escanteio e Patrícia chutou para o gol, abrindo o placar.

CENA LAMENTOSA

O lance lamentável da partida ficou pela invasão à quadra do professor Diogo Rosa para agredir um dos árbitros. O motivo da revolta teria sido um pênalti não marcado para o Flamengo quando o jogo estava 1 a 0. Após xingar e ameaçar o árbitro do lado de fora, ele acabou invadindo a quadra, mas acabou sendo contido por membros da organização do Campeonato, que conseguiram tirá-lo para fora do ginásio. Vale ressaltar que não havia nenhum segurança no local. A organização do Campeonato Municipal de Futsal é feita pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, juntamente com a Assessoria de Esporte e Lazer.

CONTINUAÇÃO DA PARTIDA

Com os ânimos mais calmos, a partida seguiu. O segundo gol do Flamengo saiu em um gol contra, após Mariângela tentar cortar um passe e acabar chutando contra a própria meta. Já o terceiro, saiu após jogada individual de Joice. Antes do intervalo, ainda saiu o quarto gol. Após saída errada do Vila, Joice tocou para Gabriela marcar o 4 a 0.

Na segunda etapa, o Flamengo não diminuiu o ritmo e ampliou a vantagem. Após boa triangulação, Patrícia recebeu livre, embaixo das traves, para fazer o 5 a 0. Na sequência, Raiane limpou a marcação de Aline e mandou um chute no ângulo, fazendo um golaço: 6 a 0. Na sequência, em cobrança de lateral, Raiane rolou e Rani chutou de primeira, no canto, para fazer o sétimo. Depois, Gabriele passou por duas jogadoras e tocou para Andreana fazer o 8 a 0. Já no final da partida, Gabriela limpou a marcação e bateu no canto para fazer o 9 a 0, dando números finais a partida.

Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança da chave com três pontos, enquanto que o Villa Oz é o lanterna, com zero ponto. As outras duas equipes do grupo, Super Beach Soccer e Absolutas, se enfrentam na próxima segunda (20), às 19h e 30min. Nesta sexta-feira (17), às 20h e 50min, tem Eukifiz Vs Fênix, pelo grupo A. Nesta chave, a liderança está com o SKN, com três pontos, após a vitória sobre o Mistério.

SÉRIE PRATA

Dois jogos foram realizados pela Série Prata. Pela chave A, o Império derrotou o Vila Futsal pelo placar de 3 a 1. Pressionando desde o início, o time do Império marcou duas vezes logo nos primeiros minutos da partida. Primeiro, Patrick recebeu de Samuel para abrir o placar. Na sequência, Samuel mandou um chute, a bola desviou e acabou entrando: 2 a 0.

O Império voltou para o segundo tempo com um time todo diferente e viu o Vila descontar, no chute cruzado de Igor, que acabou tocando nas duas traves, antes de entrar. Depois das duas equipes desperdiçarem chances de mudar o marcador, o Império matou o jogo no final. Roger recebeu de costas para o gol e só escorou para Gabriel bater de primeira e fazer o 3 a 1.

Com o resultado, a equipe do Império lidera o grupo, empatado com o Milan, ambos com três pontos ganhos, +2 de saldo e três gols marcados. Já o Vila Futsal divide a lanterna com o Limitados. Ambos os times estão com zero ponto, -2 de saldo e um gol marcado. Hoje (sexta) tem duelo entre Milan e Vila Futsal, a partir das 19h e 30min.

Chave B – No outro confronto de quarta-feira, o Jaguaras goleou o Bar de Munique pelo placar de 4 a 1. A equipe saiu perdendo, após Maike receber de Pará dentro da área e chutar para o gol. A reação do Jaguaras foi rápida e, pouco tempo depois conseguiu o empate. Cavani cobrou falta, a bola desviou no pé de Lenon (Bar de Munique) e acabou matando o goleiro Alisson: 1 a 1.

A virada do Jaguaras saiu no segundo tempo. Em outra cobrança de falta, Matheus rolou para Cavani, que acho Vágner na entrada da área. O camisa nove do Jaguaras dominou e bateu forte para fazer o 2 a 1. O Jaguaras teve chances para matar a partida, porém, foi só quando o Bar de Munique estava perto do empate, que a equipe conseguiu marcar. Alisson recebeu de Guilherme, girou em cima da marcação de Pará e bateu no canto para fazer o 3 a 1. Na sequência, Cavani só pisou na bola e Matheus finalizou de primeira para fazer o 4 a 1, dando números finais ao jogo.

Com o resultado, o Jaguaras lidera o grupo com três pontos, seguido por Filler e Santa Luzia, que têm um ponto cada. Já o Bar de Munique, com a derrota, é o lanterna, com zero ponto.

SÉRIE OURO

No último duelo da noite, pelo grupo B, o atual campeão GAO foi derrotado pelo Villa Real pelo placar de 3 a 2. Em um primeiro tempo bem equilibrado, tudo encaminhava para um 0 a 0 até que João arriscou chute da intermediária e fez 1 a 0 para o GAO. Mas, na saída de bola, o Villa Real entrou na área tocando bola e Nunes deixou tudo igual: 1 a 1.

No início da segunda etapa, Nunes arriscou um chute do meio da quadra e acertou o ângulo, fazendo 2 a 1 para o Villa Real. Mas o GAO, depois de desperdiçar diversas chances, conseguiu o empate. João cobrou escanteio para trás e Forlán chutou de primeira para deixar tudo igual: 2 a 2. Já no final da partida, Mayke fez boa jogada individual, avançando até a entrada da área. João tentou dar o bote para afastar, mas a bola acabou ficando nos pés de Mayke, que só teve o trabalho de chutar para o gol e fazer o 3 a 2, dando a vitória para o Villa Real.

Com o resultado, o Villa Real lidera a chave B, com três pontos, enquanto que o GAO é o último, com zero ponto. As outras duas equipes do grupo, Resenha/Nova Roma e Juventus se enfrentam nesta sexta, às 21h e 30min. Antes pela chave A, haverá o duelo entre Tróia e Brasil da Borrússia. Neste grupo, o líder é o Sertão, com três pontos, após ter vencido o Largados.

PRÓXIMOS JOGOS