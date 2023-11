Litoral Norte recebe ‘Mobiliza’

OSÓRIO – A Câmara de Vereadores recebeu na quarta-feira (15) o ‘Mobiliza 15, semear trabalho, partilhar conquistas’. Essa foi a penúltima edição do evento promovido pelo Movimento Democrático Brasileiro do Estado (MDB-RS), que organiza a legenda do partido e prospecta as pré-candidaturas para as eleições de 2024.

No Litoral Norte são aproximadamente 285,1 mil eleitores nos 23 municípios, sendo 37.291 em Osório. Na cidade, ao que tudo indica, o prefeito Roger Caputi irá concorrer à reeleição. Em 2020 ele foi escolhido por 13,1 mil eleitores, atingindo 56,25% dos votos válidos. Roger será um dos 15 nomes indicados pelo partido para concorrer às eleições para prefeito no ano que vem na região, abrangendo 65% do total das cidades.

Durante seu discurso, o chefe do Executivo osoriense sustentou a importância da empatia na administração pública. “A obra é importante, mas ela deve fazer parte de um contexto”, comentou. Sobre a sua intenção de reeleição, ele alertou a militância e filiados sobre a pertinência do alinhamento do discurso. “Agora somos vitrine e vidraça. É necessário exaltar o nosso trabalho, mas também saber ouvir, ter paciência tolerância e acolhimento”, enfatizou o prefeito Roger.

OUTROS MUNICÍPIOS

Entre outros maiores municípios da região que vislumbram a disputa estão Tramandaí (37.518 eleitores), que tem como potencial candidato o vereador Juarez Marques da Silva, o Juarezinho. Em Santo Antônio da Patrulha (34.058 eleitores) o nome de aposta do MDB é o do vereador Ricardo Pires e, em Torres (31.518 eleitores), do empresário Delci Dimer. Já em Capão da Canoa (42.362 eleitores) o partido está em tratativas.

O MDB da região conta com sete prefeitos, cinco vices e 71 vereadores, além do vice-governador do Estado, Gabriel Souza, com o deputado federal Alceu Moreira e com o deputado estadual Luciano Silveira.

PROGRAMAÇÃO

Como previsto na programação, a primeira etapa do evento contou com abordagens técnicas sobre direito eleitoral, comunicação e posicionamento político. Foram palestrantes os consultores jurídicos do MDB-RS, os advogados Milton Cava e Mariana Steinmetz, a fundadora do Instituto Pesquisa de Opinião (IPO), socióloga Elis Radmann, e o jornalista Roberto Witter.

LIBERALISMO E LIBERDADE

O vice-governador Gabriel Souza, coordenador de programas de educação e empregabilidade no Governo Estado – como o Todo Jovem na Escola, que investirá nos próximos três anos mais de R$ 700 milhões para manter os alunos em sala de aula – chamou a atenção para a relevância da temática no desenvolvimento social. Sobre a missão do MDB, ele reforçou a característica liberal do partido, como a defesa da liberdade econômica, do fomento ao emprego e à renda, da redução da burocracia no serviço público e do incentivo às Parcerias Público-Privadas (PPPs). Entretanto, Gabriel destacou que o liberalismo vai além. “Liberalismo não é só isso. Ser liberal significa gerar liberdade para as pessoas. Ninguém é livre numa sociedade em que não se gera oportunidades. Ninguém é livre na miséria”, mencionou o vice-governador. Já em relação as eleições de 2024, Souza se colocou à disposição. “Sou cabo eleitoral para que tenhamos muitas cadeiras nas câmaras de vereadores e nas prefeituras para melhorarmos a vida dos gaúchos e gaúchas“, finalizou Gabriel.

Vice-governador do RS Gabriel Souza. – FOTO: Joel Vargas

CAMINHOS DA CIDADE

Presidente da Fundação Ulysses Guimarães nacional, o deputado federal Alceu Moreira explanou os objetivos do programa Caminhos da Cidade, que atualmente está em atuação em 550 cidades do Brasil. Com o mote ‘Existe mais de um caminho para resolver os desafios das cidades e, juntos, podemos transformá-los em soluções’, o parlamentar falou sobre a relevância de inserir a sociedade no debate político e na resolução dos problemas dos municípios. “Para estruturação da campanha de 2024, o programa visa incentivar o partido a encontrar soluções, não para as pessoas, mas com as pessoas”, pontuou Alceu.

Já no ato político, na mesma linha do prefeito Roger, Alceu reforçou que o MDB tenha uma visão humana e sensível. “É preciso mais do que inaugurar obras, é necessário inaugurar gente”, frisou. Em seu pronunciamento, o atual presidente da FUG ainda usou o seu espaço para valorizar a atuação e a trajetória do deputado estadual Luciano Silveira, que foi seu chefe de gabinete. “É um parceiro que não rejeita nada, nunca. É capaz de fazer consensos. Tem resiliência, tolerância e vira amigo da gente em pouco tempo. É um grande político”, enalteceu o deputado.

Deputado Federal Alceu Moreira. – Natanael Engel

DESAFIOS

Emocionado, o deputado de primeiro mandato Luciano Silveira agradeceu aos correligionários do Litoral Norte que abraçaram à sua candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. “Essa conquista só foi possível porque cada um de vocês acreditou”, reverenciou Luciano. Ele ainda fez um alerta sobre os desafios que a região tem pela frente. “É fundamental debatermos os grandes temas da nossa região, como o turismo, o agronegócio, a regionalização da saúde e o desenvolvimento econômico”, sustentou o parlamentar. Luciano Silveira atualmente é presidente da Comissão da Agricultura no Parlamento Gaúcho e coordenador da Frente parlamentar do Desenvolvimento do Litoral.

Deputado Estadual Luciano Silveira. – FOTO: Natanael Engel

PRESENÇAS

O encontro em Osório também contou com a participação de outras autoridades, incluindo o presidente do MDB Osório, o secretário municipal de Saúde Danjo Renê; o coordenador do MDB no Litoral, Jarbas Brehm; o secretário-adjunto de Agricultura, Márcio Madalena; a presidente do MDB Mulher-RS, Cris Lohmann; a presidente do MDB Mulher de Osório, Silvana Viana; entre outras lideranças.