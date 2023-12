Natal deve movimentar R$ 74,6 bilhões na economia brasileira

A expectativa para a data mais importante do ano para o comércio, o Natal, é de otimismo, segundo a Federação Varejista do Rio Grande do Sul. O Natal de 2023 promete ser positivo, especialmente por conta de uma redução recente nos indicadores de inadimplência. A projeção nacional é a data injete aproximadamente R$ 74,6 bilhões na economia. Os dados, coletados em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), apontam que mais de 132,9 milhões de consumidores devem participar das compras natalinas, tornando o evento um impulsionador do setor varejista em todo o país.

A pesquisa indica que os produtos mais buscados para presentear serão roupas (60%), perfumes/cosméticos (37%), calçados (36%), brinquedos (33%) e acessórios (21%). Além disso, revela que os principais presenteados serão filhos (60%), mães (48%), cônjuges (44%) e irmãos (28%). Surpreendentemente, 64% dos entrevistados planejam comprar presentes para si durante a temporada festiva.

NO RIO GRANDE DO SUL

No Estado, as vendas do comércio no Natal devem aumentar entre 9% e 10% na comparação com o mesmo período de 2022. A data representa uma grande oportunidade para os lojistas impulsionarem a comercialização de produtos. Contribuem para essa perspectiva positiva fatores como o pagamento do 13º salário para funcionários públicos e de empresas privadas, a redução da taxa Selic, que viabiliza crédito mais barato, a queda dos índices inflacionários e o crescimento do mercado formal de trabalho.

A expectativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS) é de que a data deve movimentar algo em torno de seis bilhões de reais, registrando o maior crescimento desde 2019 (antes da pandemia). “Vemos que esses fatores são importantes para o incremento das vendas no Natal. Mais pessoas empregadas viabilizam maior geração de renda e ampliação do poder de consumo. A redução das taxas de juros também favorece muitos segmentos do comércio, bem como o recuo da taxa de câmbio, uma vez que muitos produtos ofertados pelos lojistas na data são dolarizados e a nossa moeda estando mais fortalecida em relação ao dólar ajuda a reduzir preços. Produtos como aparelhos de TV, computadores e smartphones estão com preços bastante competitivos na comparação com o Natal de 2022”, avalia o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente salienta, ainda, que o ticket médio na compra dos presentes neste Natal será significativo, ficando dos R$ 265,00. Os artigos mais procurados devem ser aqueles que tradicionalmente os consumidores buscam, como roupas, calçados, acessórios, produtos de beleza e perfumaria para os adultos e brinquedos para as crianças. Hiper e supermercados também terão bom movimento, em função das celebrações familiares tanto no Natal quanto no Réveillon. O detalhe é que a maior movimentação nas lojas deve ocorrer na semana que antecede o Natal, especialmente entre os dias 21 e 24/12. “O cenário econômico atual, que poderia ser ainda melhor, nos permite acreditar em um Natal de vendas muito expressivas. Há uma parcela significativa da população que ampliou seu poder de consumo e está ávida em poder comprar artigos que até pouco tempo atrás eram apenas um sonho”, enfatiza Koch.

A FCDL-RS reforça algumas dicas importantes para os lojistas aproveitarem a data e ampliarem suas vendas. Entre elas, uma decoração impactante e atrativa para os clientes nas lojas físicas. Como é uma data de forte apelo emocional a decoração com adornos natalinos bem chamativos ajuda a despertar o interesse do consumidor. Por exemplo, todos gostam de encontrar o Papai Noel nas lojas. Também nas redes sociais e em sites os lojistas podem utilizar itens que remetam ao período.

Outro aspecto interessante é buscar propiciar ao consumidor a melhor experiência de compra possível. Isso pode acontecer de diversas maneiras, desde o atendimento em horário estendido até o oferecimento de brindes. Hoje, a boa experiência do consumidor é uma das maiores responsáveis pela fidelização de clientes. Promoções criativas e atraentes, evitar a demora no atendimento presencial, com a loja preparada para receber a alta demanda e a atenção às redes sociais também contribuem para bem atender o consumidor.

Ainda, é importante disponibilizar opções de pagamento que se adaptem ao bolso do consumidor. Atualmente, há possibilidade de fazer pagamentos até pelo Whatsapp. Também é fundamental disponibilizar as máquinas de cartão de crédito e débito e o Pix. Vale lembrar que regularizar o crédito, atualmente, é uma ação que favorece os consumidores na hora de realizarem compras a prazo.

O presidente da FCDL-RS ainda destaca que com a implementação e expansão do Cadastro Positivo no país, quem cumpre com seus compromissos financeiros pontualmente ganha benefícios importantes, como taxa de juros menores e até maior prazo de pagamento quando comprar parceladamente. Por isso, a FCDL-RS utiliza o Cadastro Positivo, em parceria com a Quod, disponibilizando uma análise altamente qualificada.