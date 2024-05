Eleitores têm até 08/05 para regularizarem o Título

O eleitorado tem até o próximo dia 08 de maio para tirar, transferir ou regularizar o Título de Eleitor, se quiser votar nas Eleições Municipais de 2024. Aquelas pessoas que possuem biometria podem regularizar o título de maneira online, por meio do aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS.

Já aquelas que não possuem biometria devem realizar o processo presencialmente. Em Osório os trabalhos acontecem no Cartório da cidade, localizado na Rua Sete de Setembro, no 296, bairro Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. O telefone para contato é o (51) 3294-8000.

Tanto no atendimento presencial quanto no online, é necessário ter em mãos a seguinte documentação: Documento oficial de identidade com foto (frente e verso); Comprovante de residência emitido há no mínimo três meses e no máximo 12 meses; e Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (caso haja). No caso dos homens nascidos em 2005, também é preciso apresentar comprovante de quitação do serviço militar.