Homem é preso durante Operação Murus

OSÓRIO – No final da semana passada, a Brigada Militar (BM) deflagrou no município a Operação Murus. A ação teve como objetivo fortalecer a segurança da região. Durante os trabalhos foram realizados patrulhamentos, abordagens e barreiras policiais em pontos estratégicos da cidade.

Na tarde de quinta-feira (25), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) abordaram um motociclista que estava trafegando no bairro Medianeira. Em consulta ao sistema, foi constatado que a moto, uma CG Titan, estava com os sinais de identificação alterados. Diante dos fatos, o homem, de 29 anos, acabou sendo preso em flagrante e o veículo foi confiscado.

Já na madrugada de sexta (26), os Policiais Militares (PMs) foram até um enderenço no distrito de Atlântida Sul, após receberem informações sobre a venda de entorpecentes no imóvel. Ao chegarem ao local, os brigadianos avistaram um casal em frente a casa. O homem, ao avistar as viaturas acabou fugindo. Durante a fuga ele dispensou uma pochete contendo 240 pedras de crack, seis buchas de cocaína, dois cartões de crédito e uma quantia em dinheiro.

Enquanto isso, a mulher, de 21 anos, acabou sendo abordada. Ela não carregava nenhum material ilícito. Após ser ouvida na Delegacia de Polícia (DP), a mulher foi liberada.