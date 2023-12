Mais de 200 mil veículos são esperados no Litoral durante o feriadão de Natal

Na última quinta-feira (14), a CCR Viasul divulgou a previsão para o fluxo de veículos no período da Operação Verão nas rodovias sob sua administração. Entre os dias 15/12 e 19 de fevereiro de 2024 a Concessionária espera quase 15 milhões de motoristas utilizando as BRs 101, 290 (Freeway), 386 e 448. Somente no último final de semana, foram mais de 500 mil veículos trafegando pelas quatro rodovias.

A CCR também divulgou a expectativa para movimento durante o feriadão de Natal. Somente na Freeway, a concessionária afirma que mais de 324 mil veículos passarão pela rodovia entre esta sexta (22) e a próxima terça-feira (26). Desse total, cerca de 200 mil seguirão em direção ao Litoral, enquanto que 120 mil irão em direção à Porto Alegre. Na saída para o feriado, o movimento deve atingir quase 43 mil veículos na sexta. Já na volta, o período de pico será na segunda-feira (25), quando 50 mil automóveis passarão pela rodovia.

MELHORES HORÁRIOS

A CCR reforça aos motoristas para que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Na semana do Natal, os dias e horários com fluxo mais tranquilo devem ser na quinta (21), o dia todo; sexta-feira (22), antes das 17h; e no sábado (23), antes das 10h e após às 16h. Já no domingo (24) e segunda (25), o horário ideal é até às 15h.

ACOMPANHAMENTO 24 HORAS

Durante toda a Operação Verão, a CCR Viasul irá reforçar suas equipes de Atendimento para agilizar ainda mais o atendimento aos usuários e promover a fluidez do tráfego nas rodovias. Toda a Operação ganha ainda mais agilidade por meio do acompanhamento integral feito pelas equipes do Centro de Controle Operacional (CCO), através das 316 câmeras de CFTV que fazem o monitoramento das quatro rodovias sob concessão.

Além do atendimento ao longo dos 473 quilômetros, a concessionária disponibiliza 14 Bases de Serviços Operacionais, onde ficam dispostos os veículos indispensáveis ao atendimento das ocorrências. Sete desses pontos contam com Serviços Atendimento ao Usuário (SAU), oferecendo estruturas com banheiros, fraldários, água e café, totens para informações, entre outros. Importante destacar que, de forma a atender o aumento da demanda, a Concessionária irá ampliar a estrutura de sanitários durante o período.