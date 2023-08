NARRATIVAS PARA AFUNDAR A CPMI

Os atos de 8 de janeiro tiveram ampla divulgação da velha mídia seguindo uma narrativa criada pelo ministro da Justiça Flávio Dino. O uso do cargo para enxovalhar um movimento pacífico e por cidadãos de bem culminou com os infiltrados no movimento que estão aos poucos sendo revelados e com provas.

A CPMI ao ser criada enfrentou enormes dificuldades por parte dos partidos aliados ao governo, mas encontrou respaldo logo que começaram a serem revelados fatos e atrocidades com os integrantes do movimento sofreram pelas determinações do ministro Alexandre de Moraes e a ação do Exército enganando famílias que lá estavam acampados. A esquerda, no entanto, diante da iminência da aprovação da abertura logo aderiu para se infiltrar e buscar pontos chaves na comissão. Logo se pode perceber a intenção dos mesmos era de desviar o propósito e os objetivos da CPMI para fazer, assim como fizeram na CPMI da Covid, tornando um instrumento sério de apuração da verdade em um grande circo.

Durante as semanas em que transcorre as acareações, as intimações e os relatos dos envolvidos na desorganização da segurança da Praça dos Três Poderes se viu o ministro da Justiça blasfemar e esconder as imagens internas do Palácio do Planalto e ainda desafiar a comissão com suas eloquentes e mentirosas falácias escondendo os verdadeiros terroristas.

A propalada ameaça de golpe não existiu e sim o que se tem comprovado são a presença de pessoas estranhas aos movimentos patrióticos de descontentamento com o resultado das eleições, que se sabe não são auditáveis. Neste sentido o ministro Dino meses antes havia se referido sobre a dubiedade da veracidade das urnas. O ministro Alexandre de Ministro Alexandre de Moraes se tornou o guardião das urnas eletrônicas e deu seguimento ao que propalou o ex-ministro do TSE Barroso e que notoriamente mostrou-se partidário da esquerda e colaborou na tese de descondenamento do maior ladrão do país para colocá-lo elegível. Uma mácula para a história do Judiciário Brasileiro algo somente visto em países fascistas e ditatoriais.

O forte da CPMI está justamente nas imagens internas dos prédios dos Três Poderes que estão sob guarda do ministro da Justiça. Os vídeos feitos pelos manifestantes que estiveram no dia já demostraram e permitem identificar alguns dos elementos que estão ligados justamente aos partidos de esquerda, o que se poderia dizer que armaram o contragolpe se golpe estivesse sendo realizado.

Mesmo com várias imagens do dia 8 de janeiro o ministro Alexandre de Moraes manteve presas mais de mil pessoas em péssimas condições, quando deveriam ter cadastrado todas para inquérito futuro. Houveram mortes no local, alimentação estragada entre outras barbaridades que mais estava para um cativeiro do que para uma detenção de pessoas que agora estão sendo consideradas inocentes. Outras tantas que nem perto chegaram tiveram empresas e casas invadidas pela suposição de financiamento do movimento, quando se tem um MST formado por barbáries financiado com dinheiro público e nada disso foi investigado e que está sendo revelado na CPI do MST.

As pessoas presas sofreram assédio moral e foram levadas a condições sub humanas por estarem num movimento pacífico de protesto e que por mais de 4 meses demonstrou civilidade e espírito patriótico. O governo e a Justiça têm uma dívida para com esta pessoas, incluindo idosas e crianças. Ambos escondem a verdade do povo para manter um sistema burocrático e de empobrecimento da população e ao mesmo tempo elaborando narrativas compartilhadas com uma imprensa ávida de recursos públicos.

A nação brasileira está sendo enganada por ladrões e mentirosos que não deveriam ter saído da cadeia e estão a caça de seus detratores necessitando reafirmar as narrativas de modo a macular a imagem de senadores e do ex-presidente. Todas a investigações visam levar o ex-presidente para uma condenação, mas que está longe de conseguirem demonstrar algum deslize que não seja os criados pelas narrativas da esquerda hipócrita e nefasta do país que tem como líder um analfabeto funcional e alcoolizado, mas que é a marionete necessária para que o mecanismo de jugo da população e de roubo dos cofres do país, querendo levar o Brasil a uma situação devastadora a exemplo de alguns países que já foram destruídos por esta praga que tem como base o financiamento pelo narcotráfico. Só resta descondensar o grande líder do narcotráfico Marcola para que assuma o poder de uma vez.