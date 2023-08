Câmara de Vereadores receberá ‘Movimento pela Educação’

OSÓRIO – A Câmara de Vereadores do município receberá durante a manhã desta sexta-feira (25), a sétima edição do Movimento pela Educação. Promovido pelo Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), a ação tem o objetivo de ampliar as discussões sobre a qualidade do sistema Estadual de Ensino.

Com abertura marcada para às 9h, a partir das 9h e 15min haverá um debate. Com medição do jornalista Tulio Milman, Aracy Maria da Silva Ledo (presidente da Federação Estadual Associação Pais Amigos Excepcionais do RS – FEAPAES/RS), Stéphanie Casagrande (secretária de Educação de Encantado) e Vanderlize San Marins de Lima (professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental La Salle, de Sapiranga) discutirão sobre o tema: Educação para o Desenvolvimento.

A temática foi escolhida pelo presidente do AL-RS, Vilmar Zanchin, para nortear os trabalhos do Legislativo gaúcho durante o ano. “Tem sido muito gratificante percorrer as regiões do nosso Estado e ouvir experiências de sucesso em cada uma delas, também entender quais dificuldades são enfrentadas e como podemos evoluir para melhorar a qualidade de ensino dos nossos alunos”, ressaltou o deputado Zanchin, outro que deverá estar presente no evento.

Dando continuidade à programação, às 10h está prevista uma palestra com a professora e escritora Jane Haddad. Já às 11h, haverá uma Audiência Pública, onde será discutido o Desenvolvimento Regional. O encerramento está previsto para ocorrer às 12h e 30min. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense.

MOVIMENTO PELA EDUCAÇÃO

Depois de Osório, ainda está previsto outro evento em Pelotas, no dia 29 de setembro, antes do encerramento, marcado para 20 de outubro, que ocorrerá em Porto Alegre. Vale ressaltar que o levantamento de informações obtido nesses encontros será somado ao trabalho que Vilmar Zanchin está realizando junto de sua equipe técnica. Com o apoio de consultores será formulado um Marco Legal da Educação Gaúcha.

O objetivo é observar experiências que deram certo em diferentes locais do Brasil, como Ceará, Pernambuco e São Paulo, e reproduzi-las no Rio Grande do Sul. Entre os eixos prioritários desse trabalho estão a alfabetização no tempo certo (até o término do 2º Ano do Ensino Fundamental), o Ensino Médio em tempo integral com introdução à profissionalização, o fortalecimento da carreira docente e a expansão do uso da tecnologia em sala de aula.