BOCA DO BALÃO 6660

PROJETO de Lei Nº 1435/2022, na noite desta terça-feira, 15, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto tem a relatoria do deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP), estabelecendo que a tabela do SUS deverá ser reajustada, no mínimo, nos mesmos percentuais aplicados na correção do orçamento destinado ao Ministério da Saúde. O PL também torna obrigatória a divulgação anual dos critérios e dos valores para a remuneração de serviços e dos parâmetros de cobertura assistencial no SUS. Talvez assim a tabela de serviços e procedimentos hospitalares sejam atualizados e deixem de sufocar financeiramente os hospitais filantrópicos e Santas Casas com pagamentos a menos do que os custos dos serviços a que são obrigado a oferecer por estarem cadastrados pelo SUS.

MORADOR de Osório, e também em outras cidades e até mesmo a capital do Estado é possível ver quantidade de gambiarras de fios telefônicos arrebentados ou cortados suspensos nos portes. A situação está ficando crítica em Osório em diversos cruzamentos e vias da cidade e a fiação hoje nestas condições, todas pertencem a companhia Oi de telefonia fixa que está em recuperação judicial. Se a empresa fizesse uma faxina nos postes e renovando as linhas que ainda estão ativas, além de melhorar a qualidade. Poderia obter um grande volume com a venda do material. Assim está alimentando o furto de cabos, prestando maus serviços a quem ainda os possui e deixando as cidades com aspecto de abandonadas. A fiação que poderia render alguma coisa a empresa, quem está colhendo no final do processo são os traficantes, pois o roubo de cabos é justamente para bancar a aquisição de drogas.

IMPORTAÇÃO de leite em pó da Argentina e Uruguai está fazendo o preço do leite pago ao produtor despencar, apesar do custo de produção mais elevados. Governo tenta elevar taxa de importação para 18% e agora vai comprar leite em pó da Agricultura familiar, ou seja, o leite produzido pela agricultura familiar será transformado em leite em pó para poder remunerar melhor o produtor. A Conab, através do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) quer inserir o produto em pó nos cestos básicos, para doações a carentes e a instituições que ofereçam alimentos a população mais sensível. O investimento será de R$ 100 milhões e podem participar agricultores familiares organizados em cooperativas ou outras organizações que possuem DAP pessoa jurídica. De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, 98% dos estabelecimentos rurais dedicados à bovinocultura de leite, têm produção de até 500 litros/dia, respondendo por 70% da produção do país.