Mulher é atropelada na estrada do Mar

OSÓRIO – Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foram acionados na manhã da última quinta-feira (31/10), após uma mulher ser atropelada na ERS-389 (Estrada do Mar). O acidente ocorreu no quilômetro 05, na localidade de Várzea do Padre.

Segundo o CRBM, a vítima, que não teve a idade e identidade divulgadas, estaria correndo em uma rua na lateral da rodovia, quando acabou sendo atingida por um automóvel. O motorista prestou atendimento e a pedestre acabou sendo socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi levada ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas, devido aos ferimentos, precisou ser transferida ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, onde segue internada em estado grave. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) do município e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.