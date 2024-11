Municipal de Futsal conhece os semifinalistas na Série Prata

OSÓRIO – A última semana foi de definições do Campeonato Municipal de Futsal. Entre quarta (30/10) e sexta-feira (1) foram conhecidos os semifinalistas da competição. Pela Série Prata, o Grêmio Atlético Osoriense (GAO) avançou para a próxima fase ao derrotar a equipe do Barcelomba por 3 a 2.

Em um jogo equilibrado, o GAO abriu o placar aos sete minutos, justamente quando o adversário começava a pressioná-lo. Em ataque do Barcelomba, o GAO roubou a bola, avançou e velocidade e Patinho só tocou para as redes, fazendo 1 a 0. A resposta do Barcelomba foi rápida. Na saída de bola, Feijão arriscou um chute do meio da quadra e Edson espalmou.

O jogo seguiu aberto. Aos 8min, em saída rápida do GAO, Calebe chutou, Cristian defendeu e, no rebote, Patinho acertou a trave. No minuto seguinte, após um bate-rebate na área do GAO, a bola sobrou para Igor finalizar, mas Edson saiu bem do gol para fazer a defesa. Já aos 10min, Calebe recebeu de Patinho e chutou, a bola bateu em Dinho em cima da linha e entrou: 2 a 0 GAO.

Um minuto depois, o Barcelomba descontou. Após boa troca de passes, Juliano recebeu na área e deu um toque rasteiro para fazer o 2 a 1. Aos 13min, Patinho recebeu de Dinho e finalizou na trave. Já aos 14min, em boa triangulação do GAO, Calebe só teve o trabalho de tocar para as redes, fazendo o 3 a 1. Ainda antes do intervalo, Feijão teve a chance de descontar para o Barcelomba, mas Edson fez uma defesaça.

2º Tempo – O GAO voltou do intervalo em cima, mas não aproveitou as oportunidades. E, aos 5min, levou o gol. Depois de bate-rebate, a bola sobrou para Feijão, que mandou de calcanhar, marcando um golaço: 3 a 2. À medida que o tempo foi passando, a partida foi ficando mais pegada, com muitas reclamações dos dois lados. Nos minutos finais, o Barcelomba pressionou o GAO, mas o goleiro Edson apareceu bem para salvar a sua equipe.

Aos 14 minutos, Feijão mandou um chute cruzado, a bola passou pela área e Juliano, em cima da linha não conseguiu alcançar. Na sequência, Feijão mandou um chute no alto e Edson fez uma defesaça. Faltando quatro segundos para o término da partida, Juliano teve mais uma chance para empatar o duelo, mas, dentro da área, o camisa 07 do Barcelomba chutou a bola por cima do gol. Após a vitória por 3 a 2, o GAO irá enfrentar o Fut Quinta na semifinal.

GOLEADA

O Fut Quinta aplicou 7 a 1 para cima da Juventus. O time começou com tudo, com menos de dois minutos de partida, aproveitando saída errada da Juventus, Júnior achou um espaço no meio da defesa adversário para abrir o placar: 1 a 0. Aos 4min, em jogada de pé em pé, Gui recebeu de Júnior e só escorou para as redes: 2 a 0.

No minuto seguinte, a Juventus descontou. Gabriel acertou uma cobrança de falta para descontar: 2 a 1. A partida seguiu em aberto, até que, aos 10min, o Fut Quinta ampliou. Marcelo bateu escanteio e Bruno acertou um chute de primeira para fazer o 3 a 1. No final da primeira etapa, a Juventus pressionou o Fut Quinta, mas não conseguiu descontar.

2º Tempo – O Fut Quinta voltou do intervalo com tudo.Com 1min e 10seg, Júnior girou em cima da marcação e chutou no alto para marcar um belo gol: 4 a 1. Aos 3min, em cobrança de falta, Júnior rolou para Gui, que escorou de volta para o camisa 09 do Fut Quinta tocar para as redes: 5 a 1.

Sem sofrer ameaças, o Fut Quinta deixou o tempo passar. Já no final do jogo, a equipe voltou a jogar, definindo o confronto. Aos 14min, em jogada de pé em pé, Bruninho chutou, Andrei defendeu, a bola bateu em Bruninho e entrou: 6 a 1. Já no estouro do cronômetro, Júnior passou pelo marcador, driblou o goleiro e quase sem ângulo marcou o quarto gol dele na partida e o sétimo do Fut Quinta: 7 a 1.

Após golear Juventus por 7 a 1, Fut Quinta irá enfrentar Grêmio Atlético Osoriense na semifinal da Série Prata.

VAGA NOS PÊNALTIS

Em grande jogo, o Milan se classificou ao derrotar o Vila Futsal na disputa de pênaltis. A partida começou eletrizante desde o início. Aos 3min, Renan recebeu e chutou no canto para fazer 1 a 0 para o Milan. Aos 4min, Cabelinho (Vila) foi ao chão ao ser tocado na área, a arbitragem mandou o jogo seguir e, na sequência, o Milan fez 2 a 0, no chute cruzado de Diego Bratti.

Com a vantagem no placar, o Milan parou de jogar, chamando o Vila para cima, obrigando o goleiro Zé Henrique fazer boas defesas. Porém, o Milan não aguentou a pressão e acabou tomando o gol. Aos 14 minutos, em jogadaça de Shock, o camisa 10 do Vila tabelou com Rômulo e chutou para o gol: 2 a 1. O Vila teve chances de empatar ainda no primeiro tempo, mas a bola acabou não entrando.

2º Tempo – A pressão do Vila seguiu na segunda etapa e o Milan continuou se defendendo, muitas vezes apelando para faltas mais duras para frear o ataque do Vila. Faltando 2min e 30seg, o Vila conseguiu chegar ao empate. Shock acertou um chute no canto, fazendo o 2 a 2.

Bem melhor na partida, o Vila seguiu em cima. Porém, faltando 30 segundos, quase que o Milan marcou. Toni recebeu na frente da área e, mesmo escorregando, deu um toque, a bola passou pelo goleiro e foi saindo devagarinho pela linha de fundo. Cinco segundos depois, Dani Chiraski foi tocado por Igor na área e o árbitro não marcou pênalti. Logo em seguida, a partida foi finalizada e a decisão da vaga foi definida nos pênaltis.

O Milan abriu as cobranças. Igor chutou no canto e Everton defendeu. Na sequência, Jackson bateu para o Vila e Zé Henrique defendeu com o joelho. Na segunda cobrança, Toni fez 1 a 0 para o Milan. Em seguida, Cabelinho chutou para fora, deixando o Milan com a vantagem. Na última cobrança, Diego Bratti tirou do goleiro para confirmar a vitória do Milan por 2 a 0. Com o resultado, a equipe irá enfrentar na semifinal o time do Atlético Nacional.

CONFUSÕES E GOLEADA

Santa Luzia e Atlético Nacional era, de longe, o duelo mais esperado das quartas de final da Série Prata. E, quem foi ao ginásio do Cirão na noite de sexta (1) não se decepcionou. Em um duelo equilibrado, o Santa Luzia abriu o placar aos 5min. Vinicius recebeu de Léo Tomaz e mandou um chute forte para fazer 1 a 0.

A partida seguiu movimentada, até que, aos 9min, o árbitro precisou paralisar o jogo já que estava sendo xingado e recebendo ameaças de Biel. Suspenso, o treinador do Atlético assistia o confronto da arquibancada, visto que havia sido expulso na partida anterior. Não bastasse isso, a torcida do Santa Luzia provocava o treinador, que estava bastante exaltado. O árbitro chegou a afirmar que só seguiria com o jogo se Biel fosse retirado do ginásio, o que não aconteceu.

Com a bola voltando a rolar, o Santa Luzia ampliou. Aos 10min, em bate-rebate, Cavani encheu o pé para fazer o 2 a 0. Em desvantagem, o Atlético avançou Rafa, passando a jogar com goleiro linha. Aos 13min e 30seg, em escanteio cobrado para trás, Rafa encheu o pé, no meio do gol, e o goleiro João não conseguiu defender: 2 a 1.

2º Tempo – Na segunda etapa, Biel voltou a ser protagonista da partida. O treinador do Atlético Nacional foi para atrás do gol do Santa Luzia para desestabilizar o goleiro João e, de certa forma, a estratégia deu resultado. Com 1min e 30seg, Dudu chutou cruzado e empatou a partida em 2 a 2. Aos 3min, em lateral rápido batido por Forlán, Dudu tocou na saída de João para virar a partida: 3 a 2 Atlético.

Já aos 6min, Bonilha lançou Gui Gomes, que se jogou na bola de carrinho para fazer o quarto. Enquanto isso, no lado de fora da quadra, um princípio de confusão tinha início entre torcidas das duas equipes. O clima quente veio para dentro da quadra. Em jogada na lateral, Gui Gomes (Atlético) se estranhou com Vinicius (Santa Luzia), os dois trocaram empurrões, dando início a uma confusão, com direito aos dois bancos entrando em quadra. Resultado: Gui e Vinicius foram expulsos, juntamente com membros das duas Comissões Técnicas. Enquanto isso, mais uma vez houve briga entre as torcidas.

Após alguns minutos, com o clima mais ameno, a bola voltou a rolar. Com os dois times jogando com quatro atletas, ambos apostaram no goleiro linha e o Atlético Nacional levou a melhor. Aos 10min, em contra-ataque, Forlán driblou João e tocou para o gol: 5 a 2. Aos 12min, já com quatro jogadores de linha, o Atlético fez o sexto. Aproveitando a desatenção do Santa Luzia, que não retornou com um novo atleta, Lopes recebeu de Forlán e fez o 6 a 2. Sem muitas forças para reagir, o Santa Luzia chegou a descontar com Kruel, mas a partida terminou mesmo com vitória do Atlético Nacional por 6 a 3.

Atlético Nacional derrotou Santa Luzia por 6 a 3 pegará equipe do Milan na semifinal da Série Prata.

CAMPEONATO MANCHADO?

Mais uma vez o esporte ficou em segundo plano devido as confusões registradas dentro e fora de quadra, o que vem sendo algo recorrente ao longo de todo o Municipal. O período de transição de Governo não é justificativa para que a prefeitura não coloque seguranças de verdade ou até mesmo brigadianos dentro e nos arredores do ginásio. A falta de policiamento pode acabar ocasionando até uma tragédia. Não é à toa que o público tem diminuído já que muitos tem preferido assistir as partidas na segurança de casa. Lembrando que todos os jogos estão sendo transmitidos de maneira gratuita pelo Youtube, no canal do LS7 Esportes.

E, isso não é tudo. A falta de uma ambulância (algo obrigatório em diversos eventos esportivos) e paramédicos no ginásio também é outro grave problema registrado. Por sorte, até o momento, ninguém acabou passando mal durante as partidas. Mas vale ressaltar a demora até a ambulância do Samu chegar ao Cirão quando o atleta Mário (PSG Osório) acabou sofrendo uma fratura. É por isso e outras coisa mais que o Campeonato Municipal de Futsal de Osório já ficará manchado, antes mesmos das finais. A competição é organizada pela prefeitura local, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer.

CAMPEONATO

As semifinais do Municipal estão marcadas para acontecerem entre quarta (6) e sexta-feira (8). Na quarta, acontecerão os duelos da Série Ouro (BG Vs AF da Praia e Largados Vs Resenha) e uma partida do Veterano. Já na sexta-feira, acontecerão os confrontos da Série Prata e a outra semifinal do Veterano. Lembrando que os jogos estão marcados para iniciar às 19h e 40min.

CRÉDITOS

Lucas Rodrigues