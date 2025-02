MP apreende mais de 700 quilos de alimentos impróprios para consumo

Dando continuidade as ações de fiscalização, o Ministério Público do Estado (MP-RS) fiscalizou três supermercados de Torres. Durante as ações, foram apreendidos mais de 700 quilos de alimentos impróprios para consumo, incluindo carnes, embutidos, queijos, iogurtes, salgados e doces.

Conforme o MP-RS, os produtos possuíam diversas irregularidades, como: data de validade vencida, temperatura inadequada, sem rótulo e sem procedência. Todos os itens foram recolhidos e levados para descarte. A fiscalização ocorreu durante a terça-feira (4) e contou com a participação dos agentes das Secretarias Estaduais de Saúde e Agricultura, assim como da Vigilância Sanitária dos municípios, da Delegacia do Consumidor (Decon) e da Patrulha Ambiental (Patram).

Desde o início do Verão, já foram apreendidas mais de 11,1 toneladas de produtos irregulares. Lembrando que esse número pode aumentar, visto que as ações do Ministério Público seguirão sendo realizadas até o mês de março, quando irá encerrar a Operação Verão.

