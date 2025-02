Operação Desmanche é realizada no Litoral

A Secretaria Estadual de Segurança Pública deflagrou na manhã de terça-feira (4), mais uma edição da Operação Desmanche. A ação tem objetivo de combater a receptação de veículos roubados e/ou furtados, frequentemente destinados a oficinas e estabelecimentos de desmanche vinculados a atividades criminosas.

Em Capão da Canoa foram apreendidas duas sucatas de caminhão sem procedência, com os proprietários dos estabelecimentos sendo autuados. O trabalho contou com a participação de agentes da Brigada Militar (BM), da Polícia Civil (PC), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), do Instituto Geral de Perícias (IGP) e do Departamento de Trânsito (Detran).

CRÉDITO: BM