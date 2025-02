Litoral Norte receberá etapas do Circuito Verão Sesc

SEM LEGENDA

No próximo domingo (9), a cidade de Imbé dará início a etapa do Circuito Verão Sesc Esportes. Serão disputadas as modalidades de Beach Câmbio, Beach Soccer, Beach Tennis, Futevôlei e Vôlei de Praia (duplas). Os jogos acontecerão nas quadras montadas no balneário Harmonia, na guarita 119. Para se inscrever ou mais informações ligue para o telefone: (51) 99190-4469 (Giva).

PROGRAMAÇÃO

09/02 – Câmbio, Vôlei em Duplas (Masculino e Feminino) e Futevôlei.

15/02 – Copa Imbé Sesc de Beach Tennis.

16/02 – Etapa classificatória da Copa Imbé Sesc de Beach Soccer (Masculino, Feminino e Veterano).

23/02 – Fase final da Copa Imbé Sesc de Beach Soccer.

PINHAL

Assim como Imbé, o município de Balneário Pinhal também irá realizar uma etapa classificatória Circuito Verão Sesc Esportes. Os jogos acontecerão na Arena Esportiva, montada na Beira-Mar. No dia 15 deste mês, a disputa será do Beach Soccer, nos naipes Masculino e Feminino. Já no dia 23/02, haverá a competição de Beach Câmbio Misto. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo Whatsapp: (51) 99366-2639. Vale ressaltar que os campeões, tanto em Imbé quanto em Pinhal, irão disputar a final do Circuito Sesc, que ocorrerá na Praia Grande, em Torres, entre os dias 15 e 16 de março.

CRÉDITO: Divulgação