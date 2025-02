Identificadas vítimas de acidente na Estrada do Mar

Os últimos dias registraram diversos acidentes em estradas do Litoral Norte gaúcho, sendo algumas com vítimas fatais. Na manhã de segunda-feira (3), um acidente foi registrado na ERS-389 (Estrada do Mar), em Capão da Canoa. A colisão ocorreu no quilômetro 38 da rodovia e envolveu um caminhão, com placas de Três Cachoeiras, um Fiat Siena, com placas de Viamão (região Metropolitana), e um Fiat Pálio, com placas de Xangri-lá.

De acordo com o CRBM, o Siena seguia no sentido Torres – Osório quando acabou batendo no caminhão, que seguia na direção contrária. Após a colisão, o carro rodopiou na pista e acabou atingindo o outro veículo. Duas passageiras do Siena morreram no local. As vítimas foram identificadas como Neusa Terezinha Bittencourt de Oliveira e Maria Cleci Bittencourt da Costa

Outras três pessoas que estavam no mesmo automóvel e o condutor do Pálio acabaram se ferindo. Todos foram levados para o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Entre os feridos, está um homem em estado grave. Ele acabou sendo ejetado do carro devido ao impacto da batida. Já o condutor e a passageira do caminhão não tiveram ferimentos.

O trecho precisou ser bloqueado. Durante o trabalho, foi realizado um desvio em dois pontos da rodovia: nos quilômetros 41 (Praia do Barco) e 35 (próximo a Havan). O trânsito só foi liberado depois da retirada das vítimas e dos veículos e da limpeza da pista.

CRÉDITO: Divulgação