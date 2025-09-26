Motocicletas com sinais alterados são apreendidas

O Grupamento Tático Motorizado (GTAM) da Guarda Municipal de Imbé (GMI) realizava patrulhamento durante a tarde de terça-feira (23), quando flagrou uma motocicleta com dois indivíduos trafegando pela Avenida Osório, no Centro da cidade. Segundo a GMI, os homens, ao avistarem os guardas, demonstraram nervosismo. Desconfiados, os agentes resolveram efetuar a abordagem.

Durante a ação, foi constatado que o veículo estava com o chassi adulterado. Ainda conforme a Guarda Municipal, o condutor da moto relatou que havia comprado ela pela internet. Diante dos fatos, o homem acabou sendo preso e a motocicleta apreendida. O sujeito, que não teve a idade divulgada, foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Imbé para registro de ocorrência. Já o passageiro foi ouvido pelos policiais e liberado.

OUTRAS APREENSÕES

Também na terça, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) flagraram um motociclista praticando direção perigosa no Centro de Santo Antônio da Patrulha. Após ignorar a ordem de parada, o indivíduo fugiu em alta velocidade, dando início a uma perseguição.

Para tentar escapar dos Policiais Militares (PMs), o sujeito chegou a trafegar na contramão, colocando em risco pedestres e motoristas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Depois de algum tempo, os brigadianos conseguiram abordar o homem, próximo a um posto de combustíveis. Ele foi detido, tendo sua moto apreendida.

Já na tarde de quarta-feira (24), o 8º BPM apreendeu mais uma motocicleta em SAP, desta vez no bairro Portão. De acordo com a Brigada Militar (BM), a moto estava com a placa de outro veículo, além de apresentar outras irregularidades. No mesmo local, os PMs encontraram outra moto irregular. Durante a ação, um homem foi preso. Ele foi levado a DP de Santo Antônio, onde foi registrada ocorrência. Já as motocicletas foram recolhidas e levadas para um depósito do município.

Ação na cidade de Santo Antônio da Patrulha aprendeu duas motocicletas.

CRÉDITO FOTO 1: BM

CRÉDITO FOTO 2: GMI