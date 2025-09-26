Município do Litoral recebe veículos do Governo do Estado

O governador Eduardo Leite realizou a entrega de 264 veículos e equipamentos para Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Defesa Civil. O ato foi realizado em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, no dia 18 deste mês.

Foram investidos 87 milhões de reais na compra de viaturas SUV, camionetes, caminhão-baú, guinchos, motocicletas, embarcações, kits de análise papiloscópica e equipamentos de radiocomunicação. Ao todo, 68 municípios de todas as regiões do Estado foram contemplados, incluindo Santo Antônio da Patrulha. A cidade do Litoral Norte recebeu uma caminhonete Toyota Hilux e um bote salva-vidas, os quais serão destinados a BM e o CBM, respectivamente. Acompanhado de outras autoridades civis e militares, o prefeito de SAP, Rodrigo Massulo esteve presente na cerimônia.

CRÉDITOS: PMSAP