Milhares de pessoas participaram de procissões à Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá

O último final de semana foi marcado por procissões e homenagens a Nossa Senhora dos Navegantes e a Iemanjá. Milhares de pessoas estiveram no Litoral Norte gaúcho para participarem das atividades. Somente em Tramandaí, as celebrações contarão com mais de 20 mil pessoas.

Os fiéis católicos acompanharam a imagem da Santa da Beira-Mar até a Igreja Matriz, onde foi realizada uma Missa. Já os praticantes de Umbanda se reuniram junto a estátua de Iemanjá montada próximo à orla, no bairro Zona Nova.

Simpatizantes de religiões africanas se reuniram na Beira-Mar de Imbé.

OUTRAS AÇÕES

A Beira-Mar de Imbé também recebeu os festejos em homenagem a Iemanjá. As atividades contaram com a doação de alimentos não-perecíveis, sendo arrecadados 3.750 quilos de donativos. As doações foram repassadas à Secretaria de Desenvolvimento Social do município e serão distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Já em Osório, as atividades se concentraram na praia de Atlântida Sul. Na noite de sábado (1), orixás das religiões de matriz africana ofereceram jogos de búzios e cartas, além de passes espirituais aos visitantes.

Praia de Atlântida Sul, em Osório, recebeu homenagens à Iemanjá.

CRÉDITO FOTO 1: Talis Ramon

CRÉDITO FOTO 2: Márcio Sardá

CRÉDITO FOTO 3: PMO