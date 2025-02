IPTU tem desconto de 10% até março

OSÓRIO – A prefeitura divulgou as datas de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. Até o dia 14 de março, os munícipes poderão pagar o valor com 10% de desconto. Já quem optar pelo pagamento parcelado, poderá pagar em até 10 vezes, com a primeira parcela sendo paga até 14/03 e a última com vencimento no dia 10 de dezembro (veja o calendário completo no final da matéria).

Assim como o IPTU, a Taxa de Lixo também pode ser paga em parcela única até 14/03. Já o pagamento parcelado ocorre em até cinco vezes, ocorrendo de março a novembro. De acordo com a prefeitura, o calendário Fiscal para o pagamento dos tributos foi estabelecido pela Lei nº 6.975, de 19 de dezembro de 2024, sob o processo 131266/2024.

Segundo o Executivo local, os carnês estão sendo produzidos e devem ser entregues pelos Correios nas próximas semanas. Porém, quem não quiser esperar, pode imprimir o carnê diretamente no site da prefeitura (osorio.atende.net). Basta acessá-lo, clicar na aba ‘IPTU e TAXAS’, depois em ‘SERVIÇOS’ e, em seguida, na opção ‘Guias de IPTU’. Na tela ‘Emissão de Guias de IPTU e Coleta de Lixo’, clique em ‘ACESSAR’. Na opção ‘Filtro’, escolha ‘CPF/CNPJ’ e digite o número. Logo após, vão aparecer as parcelas. Aí e só imprimir e realizar o pagamento em qualquer lotérica. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (51) 3663 8277.

IPTU 2025

1ª – 14/03

2ª – 11/04

3ª – 09/05

4ª – 10/06

5ª – 10/07

6ª – 11/08

7ª – 10/09

8ª – 10/10

9ª – 10/11

10ª – 10/12

TAXA DE LIXO

1ª – 14/03

2ª – 09/05

3ª – 10/07

4ª – 10/09

5ª – 10/11

CRÉDITO: PMO