Mudança em rotatória visa reduzir acidentes na Estrada do Mar

Motoristas que trafegam pela ERS-389 (Estrada do Mar já devem ter percebido a alteração na rótula localizada no quilômetro 18 da rodovia, no entroncamento com a ERS-786, (Interpraias), em Osório. A mudança foi realizada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), com o apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), e visa a redução de acidentes no trecho.

Conforme o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, o projeto também busca facilitar a circulação de veículos no entroncamento, com velocidade controlada: “Os usuários não precisam parar ao fazer o retorno, pois há duas pistas no local. Com isso, evitam-se congestionamentos e o risco de choque com veículos que vêm da pista livre”, orienta Faustino.

ALTERAÇÃO – Anteriormente, a interseção funcionava como uma rótula aberta, permitindo que o fluxo de veículos ocorresse diretamente pelo centro da rodovia. Nessa configuração, os motoristas que desejassem fazer o retorno deveriam aguardar o trânsito nos dois sentidos para cruzar o eixo central e acessar o outro lado. Com a nova configuração de rótula fechada, o trânsito agora é feito contornando a interseção, permitindo retornos sem a necessidade de cruzar o tráfego ativo.

Segundo o Daer, a intervenção partiu de um estudo detalhado de tráfego no local e tem se mostrado eficaz. Ainda segundo Luciano Faustino, o local seguirá sendo monitorado e poderá passar por novas mudanças caso necessárias. “Nosso objetivo agora é adotar medidas que minimizem o congestionamento observado principalmente nas sextas-feiras, durante o veraneio”, complementou o diretor-geral do Daer.

Diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

CRÉDITOS: Daer