Litoral Norte tem apenas uma cidade entre as 100 melhores do Estado no Índice Municipal de Educação

O Governo do Estado divulgou na última terça-feira (5), o resultado do Índice Municipal da Educação do RS (Imers), considerado essencial para colocar em prática a proposta de incluir a educação como critério para a distribuição do ICMS. O marcador – construído a partir da aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do RS (Saers) na Rede Municipal de Ensino em 2022 – apresenta dados sobre o desempenho nos municípios, com base na avaliação das habilidades em Português e Matemática dos alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. A taxa de aprovação dos estudantes em todos os anos também é levada em consideração.

O Imers foi desenvolvido a partir de uma parceria entre a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento de Economia e Estatística (DEE/SPGG), com a Secretaria da Educação (Seduc) e o Gabinete do Governador. Em um índice medido de 0 a 100, o melhor resultado na média dos 497 municípios foi atingido na etapa de Alfabetização (58,51), seguido dos anos iniciais (50,48) e dos anos finais do Ensino Fundamental (44,99). A média dos municípios no índice geral do Imers ficou em 57,19.

O município de Vespasiano Corrêa obteve o melhor resultado entre os 497 do Estado (84,10), seguido de Dois Irmãos das Missões (80,79) e Rondinha (80,26). No final do ranking, Agudo (21,07) e Boqueirão do Leão (22,79) tiveram os índices mais baixos, influenciados pelo baixo comparecimento dos alunos.

LITORAL NORTE

Os municípios do Litoral Norte não aparecem em boa classificação e apenas cinco, dos 23 municípios atingiram ou ultrapassaram a média estadual, sendo o melhor resultado de Três Forquilhas que ficou na posição 90 no Estado. Logo depois vem Três Cachoeiras na posição 119 e Capivari do Sul na posição 140.

A maioria dos municípios da região ficou com os resultados entre 40 e 60, como foi o caso de Osório, 12º na região e 346º no Estado, com 51,70. Entre os alunos das séries de Alfabetização (2º ano), 25,56% atingiram o nível Adequado na avaliação de Português, pouco mais do que os 23,56% que atingiram o nível Básico. Porém, 14,29% ficaram abaixo do Básico. Vale ressaltar que 17,04% dos estudantes não realizaram a prova. Já na avaliação de Matemática, os números foram melhores: 40,1% atingiram o nível Adequado, enquanto que 32,83% ficaram no nível Básico. Apenas 7,02% ficam abaixo no Básico, sendo que 14,29% não fizeram a prova.

Nos anos Iniciais (5º ano), houve uma inversão, com os resultados de Português sendo melhores que os de Matemática. Na primeira avaliação, 24,04% atingiram o nível Adequado, contra 21,31% da segunda avaliação. Em Português, 25,96% dos participantes atingiram o nível Básico, contra 28,14% em Matemática. Em relação ao nível abaixo do Básico, 10,11% ficaram em Português e 19,95% em Matemática. Já em relação ao número de alunos que não fizeram a avaliação, em ambas o número foi alto, sendo registrado 23,77% em Português e 24,59% em Matemática.

Os números dos anos finais (9º ano) também mostraram uma aprovação maior na prova de Português. Do total de participantes, 43,78% atingiram o nível Avançado, mesmo número registrado pelo nível Básico de Matemática. Em Português, 9,01% atingiram o nível abaixo do Básico. Já em Matemática, 17,6% ficaram abaixo do Básico. Vale ressaltar que, em ambas as provas, 27,9% dos estudantes não compareceram.

Confira a seguir a colocação de todos os municípios da região:

RANKING DO IMERS

1º – Três Forquilhas: 66,06 (90º)

2º – Três Cachoeiras: 64,57 (119º)

3º – Capivari do Sul: 63,25 (141º)

4º – Santo Antônio da Patrulha: 62,77 (152º)

5º – Morrinhos do Sul: 60,16 (202º)

6º – Dom Pedro de Alcântara: 60,02 (205º)

7º – Mampituba: 56,01 (284º)

8º – Arroio do Sal: 54,52 (303º)

9º – Torres: 53,94 (318º)

10º – Terra de Areia: 53,87 (319º)

11º – Caraá: 53,05 (329º)

12º – Osório: 51,70 (346º)

13º – Imbé: 50,22 (376º)

14º – Xangri-lá: 50,10 (379º)

15º – Maquiné: 49,54 (381º)

16º – Cidreira: 47,74 (414º)

17º – Tramandaí: 45,98 (434º)

18º – Mostardas: 45,31 (438º)

19º – Tavares: 45,21 (440º)

20º – Palmares do Sul: 44,67 (447º)

21º – Capão da Canoa: 44,40 (450º)

22º – Itati: 43,86 (453º)

23º – Balneário Pinhal: 43,31 (456º)