José Garibaldi recebe premiação nacional

OSÓRIO – A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMF) José Garibaldi foi premiada nacionalmente no ‘Árvore de Livros’, plataforma digital que visa incentivar os estudantes ao hábito da leitura. Os alunos do 5º ano da instituição conseguiram dois troféus, um de segundo lugar na categoria Turma Leitora, e o outro de terceiro, na categoria Letramento. O destaque foi para Valentina da Silva Valli, que leu mais de 350 obras ao longo deste ano.

Na manhã de quinta-feira (13), o prefeito Romildo Bolzan Júnior e o secretário de Educação estiveram na sede do colégio, localizado no distrito da Borússia, onde realizaram a entrega da premiação. Além dos troféus para a Escola, todos os estudantes ganharam medalhas e sacochila com diferentes brindes.

CRÉDITOS: PMO