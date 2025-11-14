Largo dos Estudantes recebeu Sarau Cultural

OSÓRIO – O Largo dos Estudantes Sônia Chemale foi palco de um Sarau Cultural durante a tarde de quarta-feira (12). O evento teve como objetivo integrar arte, escrita e saúde, promovendo um espaço de expressão, convivência e valorização da cultura local. A iniciativa foi organizada pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) – Casa Aberta, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e a Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (Ament).