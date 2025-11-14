Idoso é preso após realizar atos obscenos em ônibus

Um homem de 68 anos de idade foi preso pela Polícia Civil (PC) na terça-feira (11). De acordo com a PC, o idoso teria se masturbado durante uma viajem de ônibus intermunicipal, em Balneário Pinhal. A denúncia partiu de uma passageira, que filmou a cena e entregou aos policiais.

Após investigações, o sujeito foi localizado e detido em uma residência localizada na Praia de Quintão, no município de Palmares do Sul. Ele foi levado a Delegacia de Polícia (DP) e, após ser ouvido, foi encaminhado ao sistema prisional, onde seguirá a disposição da Justiça.

Esse foi o segundo caso de importunação sexual registrada no Litoral Norte gaúcho em menos de 15 dias. No último dia 28 de outubro, outro homem havia sido preso em Cidreira pelo mesmo crime. Essa e outra matérias podem ser conferidas no site do Jornal Momento, por meio do link: www.jornalmomento.com.br.