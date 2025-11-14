Funcionários de supermercado são presos pela Polícia suspeitos de desviarem cerca de R$ 500 mil

A Polícia Civil (PC) prendeu na terça-feira (11), em Terra de Areia, de maneira preventiva, um homem e uma mulher. O casal é suspeito de desviar aproximadamente 500 mil reais de um supermercado, estabelecimento onde ambos ocupavam cargos de confiança. Segundo o delegado Adriano Pinto, responsável pelo caso, o esquema era bem organizado, sendo realizado há alguns meses.

Em buscas na casa dos criminosos, os policiais apreenderam diversos objetos, incluindo: relógios, joias, celulares, notebooks, além de documentos. A dupla foi levada a Delegacia para ser ouvida e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

CRÉDITO: PC