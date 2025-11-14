Foragido é preso pela BM

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento de rotina durante a noite de terça-feira (11), quando flagraram um homem caminhando em atitude suspeita no Centro de Torres e resolveram abordá-lo. Em consulta ao sistema foi constatado que o indivíduo, de 39 anos de idade, possuía um mandado em aberto.

Segundo a Brigada Militar (BM), o sujeito possui antecedentes por diversos crimes, incluindo: ameaça, desacato, porte ilegal de arma de fogo e estelionato. O criminoso foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Torres e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.