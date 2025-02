Incêndios atingem áreas de vegetação

OSÓRIO – Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados no início da tarde de sábado (8), após um incêndio atingir uma vegetação localizado às margens da ERS-389 (Estrada do Mar). O caso aconteceu na altura do quilômetro 02 da rodovia. Imediatamente, os bombeiros foram até o local e iniciaram o combate as chamas.

Devido ao mato seco, ao calor intenso e aos ventos fortes, as chamas se espalharam, dificultando ainda mais o trabalho dos agentes. Além disso, a fumaça acabou se espalhando pela pista, prejudicando a visão dos motoristas. Apesar de tudo, felizmente, não houve registro de acidentes e nem feridos.

A principal suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por uma bituca de cigarro. As autoridades alertam para os riscos de incêndios e reforçam a importância de cuidados básicos, como não descartar materiais inflamáveis nas estradas.

Fumaça branca atrapalhou visão dos motoristas que passavam pelo trecho.

OUTRO INCÊNDIO

Já na noite de domingo (9), outro incêndio foi registrado em uma área de vegetação da região, desta vez em Tramandaí. A ocorrência foi registrada no entorno da Estrada do Agual, na localidade conhecida como Túia, no balneário de Oásis Sul. Com auxílio dos Pelotões de Cidreira e Santo Antônio da Patrulha, os bombeiros conseguiram controlar as chamas somente na madrugada de segunda-feira (10). Vale ressaltar que a causa do incêndio não foi identificada.

CRÉDITOS: CBM