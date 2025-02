Imbé recebeu 1º Festival Verão Gaúcho

O final de semana foi marcado pela realização do 1º Festival Verão Gaúcho. Mais de três mil dançarinos de 50 Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) de diferentes regiões do Estado passaram pelo palco montado na Praça Lourdes Rodrigues, na Beira-Mar de Imbé. Centenas de pessoas prestigiaram o Festival, ao longo dos dois dias.

No sábado (8), houve apresentações das categorias Mirim e Juvenil, sendo os CTGs M’Bororé, de Campo Bom, e Querência da Serra, de Cruz Alta, os grandes campeões do dia. Já durante a noite, foi a vez da jovem cantora gaúcha Luiza Barbosa encantar o público com seu show. O Festival seguiu no domingo (9), com o CTG Ronda Charrua, de Farroupilha, vencendo as duas categorias disputadas: Adulta e Veterana. No total, foram distribuídos mais de 70 mil reais em premiações.

Realizado pelo O Mundo CTG e o grupo Astral, o evento contou com apoio da prefeitura imbeense, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), e patrocínio do Governo do Estado. “É uma grande satisfação receber um evento deste tamanho em nosso município. Ficamos muito contentes com a adesão do público, tanto de moradores do Imbé quanto de veranistas, que se deslocaram até aqui especialmente para o Festival”, declarou o prefeito de Imbé, Ique Vedovato. Além de Ique, também esteve presente no evento o titular da Setur de Imbé, Adriano Pacheco.

Ique Vedovato, prefeito de Imbé.

CRÉDITO FOTO 1: José Luiz Filho

CRÉDITO FOTO 2: Rose Scherer