Inaugurado Acervo da Diocese de Osório

Inaugurado Acervo da Diocese de Osório
Bispo do Jaime durante inauguração do Acervo da Diocese.
Bispo do Jaime durante inauguração do Acervo da Diocese.

OSÓRIO – O Patrimônio Documental da Mitra Diocesana de Osório foi totalmente restaurado. O trabalho que durou mais de dois anos, iniciou em janeiro de 2024 e faz parte das ações em comemoração aos 25 anos da instalação da Diocese no Município. O projeto permitiu a restauração dos documentos, a digitalização e criação do banco de dados de todo o acervo, além da disponibilização online dos documentos em um site, o qual estará acessível a pesquisadores e a comunidade em geral.

O lançamento da plataforma foi realizado juntamente com a restauração do Acervo em evento realizado no final da tarde da última sexta-feira (10), na Cúria Diocesana. O ato contou com a presença de inúmeras autoridades locais, incluindo: o prefeito osoriense Romildo Bolzan Júnior, o vice-prefeito Ed Moraes e o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude do Município, Vagner Gonçalves.

De acordo com o Bispo Dom Jaime Pedro Kohl, o acervo, cujo primeiro livro datado é de 1773, possui o total de 759 volumes manuscritos, contendo registros de nascimentos, casamentos, óbitos e livros de pessoas escravizadas do Litoral Norte gaúcho. A iniciativa é uma realização da Diocese de Osório e tem financiamento do Sistema Pró-Cultura (Lei de Incentivo à Cultura – LIC), com elaboração e gestão da Lahtu Sensu Administração Cultural. Ela conta com patrocínio das seguintes empresas: Água Mineral Santo Anjo, DaColônia Alimentos Naturais, Expresso São José, Freepet, Frigodal, Frigorífico Borrússia, Madesa, Supermercado Ofertão e Supermercados Dalpiaz.

Trabalho realizado ao longo dos últimos anos restaurou mais de 700 obras.
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CRÉDITOS

Diocese de Osório

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