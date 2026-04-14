Inaugurado Acervo da Diocese de Osório

Bispo do Jaime durante inauguração do Acervo da Diocese.

OSÓRIO – O Patrimônio Documental da Mitra Diocesana de Osório foi totalmente restaurado. O trabalho que durou mais de dois anos, iniciou em janeiro de 2024 e faz parte das ações em comemoração aos 25 anos da instalação da Diocese no Município. O projeto permitiu a restauração dos documentos, a digitalização e criação do banco de dados de todo o acervo, além da disponibilização online dos documentos em um site, o qual estará acessível a pesquisadores e a comunidade em geral.

O lançamento da plataforma foi realizado juntamente com a restauração do Acervo em evento realizado no final da tarde da última sexta-feira (10), na Cúria Diocesana. O ato contou com a presença de inúmeras autoridades locais, incluindo: o prefeito osoriense Romildo Bolzan Júnior, o vice-prefeito Ed Moraes e o secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude do Município, Vagner Gonçalves.

De acordo com o Bispo Dom Jaime Pedro Kohl, o acervo, cujo primeiro livro datado é de 1773, possui o total de 759 volumes manuscritos, contendo registros de nascimentos, casamentos, óbitos e livros de pessoas escravizadas do Litoral Norte gaúcho. A iniciativa é uma realização da Diocese de Osório e tem financiamento do Sistema Pró-Cultura (Lei de Incentivo à Cultura – LIC), com elaboração e gestão da Lahtu Sensu Administração Cultural. Ela conta com patrocínio das seguintes empresas: Água Mineral Santo Anjo, DaColônia Alimentos Naturais, Expresso São José, Freepet, Frigodal, Frigorífico Borrússia, Madesa, Supermercado Ofertão e Supermercados Dalpiaz.

Trabalho realizado ao longo dos últimos anos restaurou mais de 700 obras.

CRÉDITOS

Diocese de Osório