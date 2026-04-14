Duplicação de trecho da ERS-030 está avaliada em cerca de R$ 12,4 milhões

Duplicação de trecho da ERS-030 está avaliada em cerca de R$ 12,4 milhões
Projeto para duplicação de trecho no bairro Laranjeiras foi enviado ao Daer e aguarda aval do Governo gaúcho para ser executado.
Projeto para duplicação de trecho no bairro Laranjeiras foi enviado ao Daer e aguarda aval do Governo gaúcho para ser executado.

OSÓRIO – A duplicação do trecho da ERS-030 no Município está cada vez mais perto de sair do papel. No dia 08 deste mês, a Administração local enviou ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) o projeto da obra. O anúncio foi divulgado pelo prefeito Romildo Bolzan Júnior, pelo secretário municipal de Obras e Trânsito Beto Gueiê e também pelo coordenador de Planejamento, Marcelo Giacomelli, em vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura na manhã de quinta-feira (9).

Conforme o Executivo osoriense, vai ser investido aproximadamente 15 milhões de reais para a realização de duas obras. Desse total, R$ 2,5 milhões serão para a pavimentação asfáltica no trecho de 1,3 quilômetro (km) da Estrada da Goiabeira, no distrito da Borússia. A via também receberá serviços de drenagem, sinalização e pintura. A obra, que contará com apoio do Governo do Rio Grande do Sul segue em processo de licitação para contratar a empresa que realizará os serviços.

Já o valor maior, R$ 12.380.154,14 (doze milhões trezentos e oitenta e oito mil cento e cinquenta e quatro reais e catorze centavos) vão ser destinados para a duplicação de 1,43km da ERS-030 do trecho que vai do entroncamento até o bairro Laranjeiras. A obra também contará com terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária. Agora, o Município aguarda a aprovação do Estado para poder dar início aos trabalhos.

FOTO 2

Secretário Beto Gueiê, prefeito Romildo e Marcelo Giacomelli.
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CRÉDITOS

PMO

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