Cães são abandonados em frente ao Canil

Cães amarrados em árvore estavam magros e com ferimentos.

OSÓRIO – Mais um caso de abando de animais foi registrado na cidade. Dois cachorros foram deixados em frente ao portão do Canil Municipal na tarde de quinta-feira (9). Os cães estavam amarrados com uma corda em uma árvore. Uma equipe do Departamento Especial de Proteção Animal (Depa) retornava de uma ocorrência quando avistou um automóvel saindo do local. Porém, não foi possível identificar o veículo.

Ao se depararem com a situação, os agentes resgataram os bichos e os levaram para receber atendimento médico. Segundo o Depa, ambos estavam magros e feridos. Após serem tratados, os cães vão ficar sob cuidado do Canil até serem adotados.

ABRIL LARANJA

Durante todo este mês, a prefeitura local está realizando diversas ações de combate à violência contra animais.Além da denúncia, a iniciativa também promove a reflexão sobre a guarda responsável, cuidados básicos, alimentação adequada, acompanhamento veterinário e, principalmente, o respeito à vida animal.

O objetivo é fixar nas pessoas que maus-tratos é crime e deve ser denunciado. Conforme a Lei no 9.605/98, que regula e tipifica as condutas criminosas contra a fauna e a flora, a pena prevista para esse tipo de crime é de até cinco anos de reclusão. No Município, a fiscalização tem sido cada vez mais intensa. O trabalho é feito pela Polícia Civil (PC), por meio do Cartório de Delegacia Animal, em parceria com o Depa e o Canil Municipal.

Até então, as denúncias poderiam ser realizadas de maneira anônima no Whatsapp: (51) (51) 99912-0456. Pensando na melhoria do atendimento, o Depa disponibilizou um novo espaço para isso. A ferramenta digital pode ser acessada por meio do site da prefeitura (osorio.atende.net), na aba Serviços: Denúncias – Proteção Ambiental.

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