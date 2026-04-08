Lançamento de Pré-Candidatura de Zucco para o Governo do Estado irá ocorrer no sábado

Candidatura do Deputado Federal conta com apoio do senador Flávio Bolsonaro.
Candidatura do Deputado Federal conta com apoio do senador Flávio Bolsonaro.

Aos poucos, a corrida para ocupar o Executivo gaúcho começa a conhecer seus participantes. Em meio a algumas indefinições, os partidos começam a anunciar seus candidatos para as Eleições deste ano. No sábado (11), o Partido Liberal (PL) fará o Lançamento da Pré-Candidatura de Luciano Zucco ao Governo do Rio Grande do Sul.

O evento será realizado no Parque Harmonia, em Porto Alegre, e contará com a presença do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidência da República, assim como os pré-candidatos ao Senado, os atuais Deputados Federais Marcel Van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL).

O ato principal está marcado para às 11h. Antes disso, os políticos vão participar de um Café na Casa do Gaúcho, a partir das 9h, onde será realizado o lançamento do movimento ‘Gaúchas Pelo Rio Grande’. Já às 13h e 15min, está prevista uma Coletiva de Imprensa, na Cervejaria Tupiniquim.

Segundo Zucco, “o projeto é uma construção coletiva, que reúne lideranças, partidos e pessoas com coragem para trabalhar por um RS mais forte, competitivo e novamente protagonista no cenário nacional. Unimos forças em torno de uma visão comum de futuro, baseada em valores importantes e com foco em uma gestão responsável e eficiente”, declarou o pré-candidato ao Governo do Estado.

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Divulgação

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