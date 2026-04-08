Lançamento de Pré-Candidatura de Zucco para o Governo do Estado irá ocorrer no sábado

Candidatura do Deputado Federal conta com apoio do senador Flávio Bolsonaro.

Aos poucos, a corrida para ocupar o Executivo gaúcho começa a conhecer seus participantes. Em meio a algumas indefinições, os partidos começam a anunciar seus candidatos para as Eleições deste ano. No sábado (11), o Partido Liberal (PL) fará o Lançamento da Pré-Candidatura de Luciano Zucco ao Governo do Rio Grande do Sul.

O evento será realizado no Parque Harmonia, em Porto Alegre, e contará com a presença do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidência da República, assim como os pré-candidatos ao Senado, os atuais Deputados Federais Marcel Van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL).

O ato principal está marcado para às 11h. Antes disso, os políticos vão participar de um Café na Casa do Gaúcho, a partir das 9h, onde será realizado o lançamento do movimento ‘Gaúchas Pelo Rio Grande’. Já às 13h e 15min, está prevista uma Coletiva de Imprensa, na Cervejaria Tupiniquim.

Segundo Zucco, “o projeto é uma construção coletiva, que reúne lideranças, partidos e pessoas com coragem para trabalhar por um RS mais forte, competitivo e novamente protagonista no cenário nacional. Unimos forças em torno de uma visão comum de futuro, baseada em valores importantes e com foco em uma gestão responsável e eficiente”, declarou o pré-candidato ao Governo do Estado.

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