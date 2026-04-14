Feira do Peixe registra bons números em vendas

Cerca de uma tonelada de pescado foi vendida na Semana Santa.

OSÓRIO – Entre os dias 1º e 03 de abril, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, realizou mais uma edição da tradicional Feira do Peixe. Ao longo dos três dias, diferentes locais da cidade receberam a venda de peixes vivos, eviscerados e filés. A iniciativa contou com apoio da Emater-RS/Ascar.

Além do Largo dos Estudantes Sônia Chemale, a Feira também ocorreu na Praça Lucas José Guasseli, no bairro Farroupilha, assim como na Praça da Integração, no distrito de Atlântida Sul. Ao todo, foi comercializada aproximadamente uma tonelada de pescado. Segundo o secretário municipal João Fernando (Dadá) Marques, os produtores ficaram satisfeitos com os resultados: “A inovação de levar a Feira até a praia agradou a todos, tanto os feirantes quanto a população, contribuindo para o aumento das vendas e valorização do pescado local”, destacou.

Secretário Municipal de Agricultura, Dadá Marques.

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PMO