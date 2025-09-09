Homem fica ferido durante assalto

OSÓRIO – Os agentes da Brigada Militar (BM) foram acionados na noite de quinta-feira (4), após receberem informações de que um homem teria chegado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com um ferimento causado por faca. Após ser atendido, o sujeito relatou aos Policiais Militares (PMs) que teria sido assaltado.

Conforme a BM, a vítima relatou que foi abordada por dois homens de bicicleta no bairro Pitangas. Um dos indivíduos teria anunciado o assalto, pego o seu celular e obrigado a desbloqueá-lo para que realizasse uma transferência via PIX. Ao negar o pedido, a vítima foi golpeada no antebraço e, logo em seguida, os assaltantes fugiram em direção à Avenida Marcilio Dias.

Os Policiais Militares (PMs) chegaram e realizar buscas na região, mas não conseguiram localizar os autores do crime. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) da cidade e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.

