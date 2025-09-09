Litoral Norte registra queda na criminalidade

O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) divulgou na sexta-feira (5), os dados criminais da região referentes ao último mês. Conforme o CRPO, em comparação com agosto do ano passado, houve uma queda nos números, com diminuição de 15,2% nas principais ocorrências, principalmente o roubo a estabelecimentos comerciais, que não teve nenhum caso registrado. Em agosto de 2024 foi três casos ocorridos no Litoral.

Outro destaque foi o número de homicídios, que passou de seis para dois, significando uma queda de 67% em relação a agosto de 2024. Já os roubos a residência caíram pela metade, passando de quatro para dois casos registrados. Também mostraram queda significativa os crimes de roubo a pedestre (−29%), furto de veículo (−29%) e furto/arrombamento (−23%).

OUTROS DADOS

Durante o mês de agosto, o CRPO Litoral atendeu 3.648 ocorrências e realizou 292 barreiras policiais na região. Ao todo, foram abordados 3.063 veículos e identificadas 9.593 pessoas. Os Policiais Militares (PMs) efetuaram 288 prisões. Dessas, 255 foram em flagrantes. Já os outros 33 detidos estavam foragidos da Justiça. Além disso, foram expelidos 53 termos circunstanciados foram diferentes irregularidades. Ao longo das ações, os brigadianos apreenderam 135,4 quilos de entorpecentes, 18 armas, munições, entre outros objetos, assim como uma quantia em dinheiro.

Para o comandante do CRPO Litoral, o coronel Artur Marques de Barcellos, os resultados são reflexo da atuação conjunta do efetivo e das operações permanentes: “Esses números demonstram o comprometimento do nosso efetivo e a eficiência das ações como a Plano Tático Operacional e barreiras policiais, que acontecem constantemente em todo o Litoral Norte”, afirmou o coronel. “Os Números consolidam agosto como um mês de avanço no enfrentamento à criminalidade, evidenciando tanto a queda dos principais índices quanto a forte atuação preventiva e repressiva das Forças de Segurança no Litoral Norte”, complementou o coronel Barcellos.

Coronel Artur Marques de Barcellos, comandante do CRPO Litoral.

CRÉDITOS: BM