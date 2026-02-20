Homem é preso por armazenamento de conteúdo pornográfico

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) deflagrou durante a manhã de quinta-feira (12) mais uma fase da Operação Refúgio. A ação tem como objetivo o combate aos crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo sexual envolvendo menores de idade. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um endereço da cidade, um homem foi preso em flagrante.

Na residência do sujeito, os agentes encontraram diversos conteúdos pornográficos armazenados em computadores e notebooks. Os eletrônicos foram recolhidos e vão passar por Perícia. Já o criminoso foi ouvido pelos policiais na Delegacia de Polícia (DP) do município e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional, onde vai permanecer à disposição da Justiça.

CRÉDITO

PC