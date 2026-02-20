GMI prende homem por violência doméstica

A Guarda Municipal de Imbé (GMI) realizava patrulhamento durante a madrugada de segunda-feira (16), quando a viatura foi parada por populares. De acordo com a GMI, as pessoas relataram que uma mulher estava sendo agredida nas proximidades de uma festa de Carnaval.

Imediatamente, os agentes foram até o local indicado, onde abordaram a vítima. A mulher relatou aos guardas que estava sendo perseguida pelo ex-companheiro. Segundo ela, o homem havia cuspido em seu rosto, a empurrado, além de lhe dirigir palavras de baixo calão. Não bastasse isso, o sujeito já possuía histórico de violência doméstica.

Diante da situação, a GMI realizou buscas na região e conseguiu localizar o indivíduo na Avenida Mariluz. O homem foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência. O detido possui antecedentes por lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva.