Homem fica ferido em acidente na BR-101

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de quinta-feira (19), na BR-101. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta seguia no sentido Porto Alegre – Torres, quando o motorista acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e acabou tombando o veículo às margens da rodovia.

O fato foi registrado por volta das 8h e 30min próximo a entrada do município de Dom Pedro de Alcântara. O caminhoneiro acabou ficando preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Ferido, o homem foi levado na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até um hospital da região para receber atendimento médico.

CRÉDITO

PRF