Homem é condenado há mais de 23 anos de prisão após matar atleta

Luiz Antônio Franco Barbieri foi condenado a 23 anos e dois meses de prisão pelo crime de feminicídio. O homem, de 65 anos, foi o responsável pela morte da ex-companheira, Maraline Pardim Barbieri. A pena foi definida durante julgamento realizado na última sexta-feira (4), mais de um ano e dois meses depois do ocorrido.

Atleta de Queda de Braço, a mulher, de 45 anos, havia conquistado diversos títulos nacionais e internacionais. A vítima foi morta a tiros em 06 de janeiro de 2023, no município de Santo Antônio da Patrulha. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para Hospital do município, mas acabou falecendo devido aos ferimentos. Durante o atendimento, Mara, como era conhecida, chegou a relatar aos policiais que teria discutido com o ex-companheiro e que, enquanto arrumava as malas para ir embora, ele teria atirado pelas costas. Tudo foi realizado na presença do filho do casal, sendo o menor responsável por chamar o socorro médico.

ENTENDA O CASO

Mara havia se separado do ex-marido em julho de 2020, quando deixou a residência do ex-companheiro sob proteção policial e pegou um ônibus com o filho em direção a São Paulo para voltar a morar com a sua família. Na época, ela obteve medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Apesar da proteção judicial que proibia o homem de aproximar-se da ex-mulher, ele viajou para Indaiatuba (SP), alugou uma quitinete no município e começou a rondar a casa da mãe de Mara, chegando a ser preso em flagrante.

Com o tempo, Mara e Barbieri se aproximaram em uma relação de amizade. Em dezembro de 2022, Barbieri propôs levar o filho, de nove anos, para a praia, no Litoral paulista. Como o menino só aceitava ir se a mãe fosse com ele, os três acabaram viajando para a praia, onde passaram cerca de cinco dias. A partir daí, surgiu um novo convite: Barbieri se ofereceu para levar a criança para Santo Antônio da Patrulha para ver a avó, que estava com saudade do neto. Novamente, Mara precisou arrumar as malas e os três viajaram juntos, de carro, fazendo paradas no Paraná e em Santa Catarina. No entanto, ao chegar no município do Litoral Norte gaúcho, Maraline não teria encontrado local para se hospedar, ficando na casa do ex-companheiro, local aonde aconteceu o crime.

Após buscas, Luiz Antônio foi preso em flagrante pela Polícia, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde seguiu a disposição da Justiça até o julgamento. O homem foi condenado por homicídio qualificado e por crime conexo de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Depois da sentença, o sujeito voltou para o sistema prisional, onde cumprirá toda sua pena.

