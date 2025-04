Governo do Estado assina novo contrato de gestão do Hospital Tramandaí

Após assinar o novo contrato de gestão do Hospital Tramandaí (HT) com o Instituto Maria Schimitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão (Imas) no último dia 27 de março, o Governo do Estado formalizou a parceria na segunda-feira (7). O ato contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza e da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann.

Na administração do HT desde junho de 2024, o Imas, que também é responsável pela gestação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva e Visual – Dr. Freddy Flaviano Torrico Soria (CER III), ambos em Osório, ficará no comando do Hospital de Tramandaí pelos próximos cinco anos, podendo o contrato ser renovado por mais cinco anos. Neste período, serão repassados R$ 63,9 milhões por ano, sendo R$ 38,7 milhões por parte do Governo do RS.

NOVOS INVESTIMENTOS

Durante a cerimônia, a secretária Arita anunciou um novo investimento para o HT. O valor, que não foi divulgado, será utilizado para a reforma da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e a expansão de mais quatro leitos intensivos. Recentemente, o Governo gaúcho, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), já havia investido na reforma do telhado e do piso do Hospital, o que permitiu a reabertura do Centro Obstétrico. Além disso, em janeiro deste ano, foi repassado R$ 1,2 milhão para aquisição de um novo tomógrafo para a instituição.

INSTITUIÇÃO

O Hospital de Tramandaí é referência em Obstetrícia para os municípios de Tramandaí, Imbé, Cidreira e Balneário Pinhal, atendendo cerca de 75 mil pessoas. Não bastasse isso, o HT é o único Hospital com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Litoral Norte, além de ser também referência em Gestação de Alto Risco para as 23 cidades da região.

A entidade conta com 131 leitos SUS de internação, sendo habilitada como: Centro de Atendimento de Urgência Tipo III para pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC); Hospital Dia – Aids; serviço hospitalar para tratamento da Aids, laqueadura, vasectomia, UTI Adulto Tipo II e UTI Neonatal Tipo II. Ela possui ainda as especialidades de neurocirurgia, traumato-ortopedia, pneumologia, nefrologia e obstetrícia, entre outros.

Nova administração do Hospital Tramandaí valerá, pelo menos, até 2030.

CRÉDITO FOTO 1: Joel Vargas

CRÉDITO FOTO 2: Divulgação