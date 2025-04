Festival de Vôlei arrecada 300 quilos de ração

OSÓRIO – O Ginásio Esportivo Rutílio Kestering (Cirão) recebeu no último sábado (5), a segunda edição do Festival de Mini Vôlei. O evento, contou com a participação de cinco equipes do Litoral Norte: Vôlei Osório, Mega Vôlei (Tramandaí), Real Capão, Venezia (Capão da Canoa) e Via Vôlei (Tramandaí).

Aproximadamente 160 atletas entre seis e 13 anos de idade participaram dos jogos, realizados nas cinco miniquadras montadas no Ginásio. Lembrando que as partidas foram realizadas em caráter amistoso, sendo distribuídas medalhas para todos os jogadores. O Festival foi organizado pelo professor Gilmar Luz e contou com apoio da prefeitura, por meio da Assessoria de Esportes.

Partidas realizadas em miniquadras ocorreu ao longo do sábado (5).

DOAÇÃO

Com a entrada custando um quilo de ração, o Cirão recebeu um bom público. No total, foram arrecadados 300 quilos de ração. Na segunda-feira (7), os donativos foram entregues pelo professor Gilmar a veterinária Taciéli Sanna e foram encaminhados para o Canil Municipal. Atualmente o Canil, que é ligado à Secretaria Municipal de Saúde, conta com 70 animais e conta com doações da comunidade para seguir recebendo os bichos.

Evento arrecadou 300 quilos de ração para o Canil Municipal.

CRÉDITOS: PMO