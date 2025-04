Dois homens são encontrados mortos no Litoral

A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de segunda-feira (7), após um homem ser morto a tiros em Arroio do Sal. O caso aconteceu por volta das 19h, na esquina da Avenida Duque de Caxias com a Rua das Amendoeiras. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local do crime e encontraram a vítima com ferimentos a tiros caída ao lado de uma bicicleta.

Conforme a BM, o homem de 50 anos, que não teve a identidade divulgada, possuía antecedentes criminais. Após a confirmação do óbito pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os PMs isolaram a área para a realização da Perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Arroio do Sal e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações. Porém, até o momento, nenhum suspeito do homicídio foi identificado e/ou preso.

OUTRA MORTE

Já na noite de quarta (9), outro homem foi encontrado morto na região, desta vez em Palmares do Sul. O caso aconteceu por volta das 19h, na Avenida Amauri Fagundes Xavier, no balneário de Quintão. Após receberem informações de que um homem havia sido morto, os policiais foram até o local indicado, onde encontraram a vítima com ferimentos a tiros.

Segundo a Brigada, testemunhas relataram que um automóvel passou pela avenida em alta velocidade e, logo em seguida, ouviram um barulho semelhante a atropelamento e depois três disparos feitos por uma arma de fogo. O local foi isolado para a realização da Perícia e o corpo levado ao Posto Médico Legal (PML), onde passará por necrópsia. O caso foi registrado na DP de Palmares e a Polícia irá investigar o ocorrido.