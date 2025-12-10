Homem armado é preso pela BM

A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de quinta-feira (4), após rece3ber informações de que um indivíduo armado estaria trafegando abordo de um automóvel Renault Scenic, em Tramandaí. Após buscas na cidade, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) localizaram o veículo no bairro Parque dos Presidentes.

Durante a revista, os brigadianos encontraram no carro um revólver calibre 38 milímetros (mm) com seis munições intactas. Diante da situação, o condutor do Scenic acabou sendo preso em flagrante, tendo seu celular apreendido. O indivíduo, que já tinha antecedentes por tráfico de drogas, foi conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: BM