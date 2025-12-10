Corpo de homem desaparecido em lagoa é encontrado
Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) encontraram o corpo do homem que desapareceu na Lagoa da Rondinha, em Cidreira, na tarde de sábado (6). De acordo com o CBM, Welnatan Alberton Rodrigues, de 35 anos, estaria tomando banho quando acabou sumindo nas águas.
O caso ocorreu na altura da Avenida C, nas proximidades com o bairro Ildo Meneghetti. Após serem acionados, os bombeiros iniciaram às buscas, sendo utilizados barcos e até um drone para tentar localizar a vítima. O cadáver foi localizado na manhã de terça-feira (9). O corpo foi encaminhado ao Posto Médico Legal (PML), onde passará por necrópsia.
CRÉDITO: CBM