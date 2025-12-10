Foragidos são presos no Litoral

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizaram na região a captura de dois criminosos que estavam foragidos. A primeira prisão ocorreu na noite de quinta-feira (4), em Tramandaí. Uma equipe da Força Tática abordou um homem de 37 anos no bairro São Francisco. Com diversas passagens por crimes como lesão corporal, ameaça, estelionato e posse irregular de arma de fogo, o criminoso possuía um mandado em aberto, sendo capturado em flagrante.

Já na madrugada de sexta (5), outro foragido foi capturado no Litoral Norte gaúcho, desta vez em Torres. De acordo com a Brigada Militar (BM), os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento de rotina, quando resolveram abordar um homem que trafegava em atitude suspeita pelo bairro Guarita. Durante consulta ao sistema, foi constatado que o sujeito possuía um mandado de prisão em aberto no seu nome. O indivíduo, de 34 anos, tem antecedentes por vias de fato, furto e roubo.

OUTRA PRISÃO

Antes disso, a Polícia Civil (PC) já havia capturado outro foragido na região, no município de Osório. O mandado de prisão foi cumprido pela PC durante a tarde de quinta-feira. De acordo com o delegado João Henrique Gomes, o sujeito, de 32 anos, estava foragido pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Após serem ouvidos na Delegacia de Polícia (DP), os detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.