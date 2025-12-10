Escola Rural é destaque na fase da 11ª CRE no Jergs

OSÓRIO – Ao longo do mês de novembro foi realizada a etapa da 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) dos Jogos Escolares do Estado (Jergs). A competição reuniu os campeões municipais dos 25 municípios da 11ª CRE: os 23 do Litoral Norte mais Riozinho e Rolante, ambos no Vale do Paranhana.

A Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Ildefonso Simões Lopes (Rural) mais uma vez teve grande destaque, conquistando excelentes resultados na categoria Juvenil. O colégio osoriense conquistou o título do Futsal Feminino. Já no Basquete, teve dobradinha, com a Rural vencendo tanto no naipe Masculino quanto no Feminino.

Nas modalidades coletivas, a instituição de ensino osoriense ainda conquistou mais quatro pódios, sendo um vice-campeonato no Handebol Masculino, e outros três terceiros lugares no Handebol Feminino e no Vôlei Feminino e Masculino. Além disso, foram mais 10 primeiros lugares no Atletismo. Lembrando que todos os campeões vão disputar a fase Regional do Jergs.

Equipes do Futsal Feminino (foto 1) e do Basquete Masculino (foto 2) e Feminino da Escola Rural irão representar Osório na fase Regional do Jergs.

Estudantes da Escola Rural conquistaram 10 medalhas de ouro nas provas de Atletismo.

CRÉDITOS: Divulgação