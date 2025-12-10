Escola Rural é destaque na fase da 11ª CRE no Jergs

Escola Rural é destaque na fase da 11ª CRE no Jergs

OSÓRIO – Ao longo do mês de novembro foi realizada a etapa da 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) dos Jogos Escolares do Estado (Jergs). A competição reuniu os campeões municipais dos 25 municípios da 11ª CRE: os 23 do Litoral Norte mais Riozinho e Rolante, ambos no Vale do Paranhana.

A Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Ildefonso Simões Lopes (Rural) mais uma vez teve grande destaque, conquistando excelentes resultados na categoria Juvenil. O colégio osoriense conquistou o título do Futsal Feminino. Já no Basquete, teve dobradinha, com a Rural vencendo tanto no naipe Masculino quanto no Feminino.

Nas modalidades coletivas, a instituição de ensino osoriense ainda conquistou mais quatro pódios, sendo um vice-campeonato no Handebol Masculino, e outros três terceiros lugares no Handebol Feminino e no Vôlei Feminino e Masculino. Além disso, foram mais 10 primeiros lugares no Atletismo. Lembrando que todos os campeões vão disputar a fase Regional do Jergs.

Equipes do Futsal Feminino (foto 1) e do Basquete Masculino (foto 2) e Feminino da Escola Rural irão representar Osório na fase Regional do Jergs.
Equipes do Futsal Feminino (foto 1) e do Basquete Masculino (foto 2) e Feminino da Escola Rural irão representar Osório na fase Regional do Jergs.
Estudantes da Escola Rural conquistaram 10 medalhas de ouro nas provas de Atletismo.
Estudantes da Escola Rural conquistaram 10 medalhas de ouro nas provas de Atletismo.

CRÉDITOS: Divulgação

Catedral recebe abertura do Natal dos Bons Ventos

Catedral recebe abertura do Natal dos Bons Ventos

Aluna do IFRS, Campus Osório participa de competição no Rio Grande do Norte

Aluna do IFRS, Campus Osório participa de competição no Rio Grande do Norte

Acidentes são registrados em Osório

Acidentes são registrados em Osório