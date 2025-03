Gabinete odontológico do CRPO Litoral inicia atendimentos

Desde terça-feira (11), o gabinete odontológico da Formação Sanitária Regimental (FSR) do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) está em funcionamento. Localizado na sede do CRPO Litoral, em Osório, o espaço havia sido inaugurado em fevereiro deste ano.

Ao todo, foram investidos R$ 131 mil para aquisição de equipamentos tecnológicos, como: autoclave, aparelho de ultrassom, jato de bicarbonato e cadeira odontológica. Com isso, a FSR, que contava apenas com atendimento médico-pericial, realizado pela capitã Cristina Grecco, agora também passa a contar com serviço odontológico, o qual será realizado pela capitã Caroline Weber.

Vale ressaltar que, inicialmente, os serviços estarão disponíveis somente para os Policiais Militares (PMs) da ativa lotados no CRPO Litoral.

Capitãs Cristina e Carolina são responsáveis pelo atendimento na FSR.

CRÉDITOS: Divulgação