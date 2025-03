GAO recebe reunião da Liga Serramar

A Liga Serramar realizou na noite de terça-feira (11) a primeira reunião de 2025. O encontro foi realizado na sede administrativa do Grêmio Atlético Osoriense (GAO), em Osório, e teve como pauta principal o Campeonato Serramar 2025. Representantes de oito clubes estiveram presentes.

Na ocasião, o presidente Edilso da Cunha Marques, juntamente com o tesoureiro Manoel Itamar Soares, apresentou o balanço financeiro de 2024, realizando a prestação de contas e a previsão de arrecadação para este ano. Já em um segundo momento, foram discutidos os preparativos para o próximo campeonato.

Considerada o maior torneio de Futebol Amador do Estado, a competição deste ano, prevista para iniciar no segundo semestre, novamente contará com uma parceria com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), assim como o patrocínio do Banrisul. Em relação a Base, a disputa deverá ser na categoria Sub-14.

Já no Principal, até o momento, sete clubes já confirmaram a participação no Serramar 2025, incluindo o GAO. Além dele, também estão confirmados: CCFC (Capão da Canoa), o atual tricampeão Mar Azul (Torres), Minuano (Capivari do Sul), Serraria (Santo Antônio da Patrulha), União da Vila (Arroio do Sal) e Xangri-lá. Dos participantes da última edição, apenas o Central, de Caraá, não confirmou a participação. Enquanto isso, a equipe do Farroupilha, de Rolante, que ficou fora do campeonato do ano passado, mostrou interesse em compor novamente o grupo dos clubes da Liga. A confirmação, assim como o formato da competição e outras definições, deverá ocorrer em abril, quando acontecerá a próxima reunião.

CRÉDITO: Divulgação