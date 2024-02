FOLIA VAI TOMAR CONTA DO LITORAL

O Carnaval é o momento mais esperado pelos veranistas e pela comunidade do litoral, é o momento de milhares de pessoas se dirigem às praias em busca de diversão, lazer e curtir a praia.

A exemplo do que foi as festas de fim de ano é esperado que a movimentação de aproximadamente 1 milhão de veículos circulando pelas rodovias pedagiadas distribuindo o movimento por toso o litoral norte e também em direção às praias de Santa Catarina. Para atender esta demanda do tráfego as empresas concessionárias das rodovias já prepararam todo um sistema de atendimento a ocorrências de modo a permitir o fluxo dentro da normalidade. Neste sentido a PRF e PRE também intensificam a fiscalização para evitar os abusos ao volante e também o uso de álcool pelos motoristas e do celular ao volante.

Chegar ao litoral já será uma tarefa complicada, mas com paciência e atenção a viagem certamente será tranquila e todos poderão chegar ao destino e poder aproveitar as programações variadas que as prefeituras prepararam aos foliões. Serão quatro dias de movimento intenso nas estradas que ligam os balneários, tendo em vista que os veranistas se deslocam entre as praias para aproveitarem as programações oferecidas.

Para que a folia seja completa é importante que os motoristas evitem consumir bebidas alcoólicas e dirigir, pois este período de festa e de muita diversão também é, estatisticamente, o de maior número de acidentes, principalmente por alcoolemia.

Os foliões deem ter sempre em mente que hidratar-se com água ou isotônicos é importante, pois o consumo de álcool em excesso causa a famosa ressaca e a hidratação evita que este problema tire a animação para as noites seguintes.

A previsão do tempo prenuncia muito sol e calor e, portanto, os foliões que varam a madrugada não devem entrar no mar alcoolizados e longe das guaritas de salva-vidas para evitar afogamentos. Dormir na beira-mar também representa um perigo para a segurança da pessoa que pode vir a ser assaltada ou furtada e também por ficar em exposição ao sol em excesso que pode causar queimaduras graves e eu podem até causar a morte.

O Carnaval é para diversão e o importante é evitar brigas e desentendimentos durante a folia e também respeitar a integridade das pessoas evitando o assédio às mulheres em especial o que pode virar uma grande dor de cabeça e terminar dormindo no xilindró.

O importante é que todos possam se divertir com tranquilidade e cheguem para a folia no litoral em segurança. Tenha sempre perto os telefones de emergência, seja bombeiros, Samu, Brigada Militar ou disque denúncia, pois nesta festa nunca se sabe o que pode ocorrer, mas se pode prevenir e auxiliar a quem estiver em apuros.

De resto é desejar a todos os foliões e visitantes do nosso litoral um Carnaval intenso e que leve boas lembranças deste momento de alegria e descontração, aproveitando bem as praias, as opções de lazer e a gastronomia variada.