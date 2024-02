BOCA DO BALÃO 6709

SECRETARIA da Saúde está buscando solução para redução da proliferação de mosquitos “borrachudos” na cidade. As chuvas intensas fizeram com que a proliferação desta espécie de mosquito se proliferasse de forma a invadir a cidade e a picada geralmente além da forte coceira, causam erupções no local. O controle é feito com veneno “pinga-pinga” que vai gotejando o produto nas águas correntes e limpas de córregos junto a mata. Com a chuva o produto termina se perdendo na diluição. Já o mosquito comum e inclusive o transmissor da dengue ocorre em água limpa parada e que depende de cada morador controlar esses focos em suas residências usando um pouco de hipoclorito de sódio (conhecido como clorofina ou a Qboa).

ESCOLAS Estaduais já convocaram, nesta semana, os professores para iniciar o ano letivo. Diante da precariedade do ensino gaúcho não vai faltar aqueles trabalhos, valendo como dia letivo, sobre o Carnaval e férias. Logo começarão as reclamações de falta de professores, escolas caindo aos pedaços e a falta de material didático. Ou seja, será novamente mais do mesmo que sempre se ouve todo início de ano letivo. Muito planejamento e muito pouco de ações efetivas para melhorias das escolas. E o CPERGS acreditando que as escolas não criam analfabetos funcionais, mas aos poucos reforçando a ideia do governo de privatizar o ensino médio ou de passar aos municípios a incumbência. Salve Paulo Freire o papa da derrocada da Educação no Brasil.